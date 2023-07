Rivoluzione da Gucci, il manager Marco Bizzarri se ne va: chi arriva alla guida della casa di moda Il presidente ricopriva la carica di amministratore delegato di Gucci dal 2015. Non solo: Francesca Bellettini, di Saint Laurent, diventa Kering deputy ceo.

A cura di Beatrice Manca

Con un comunicato a sorpresa, Marco Bizzarri ha lasciato Gucci, di cui era amministratore delegato dal 2015. Il manager, presidente e membro del comitato esecutivo del conglomerato Kering dal 2012, lascerà l’azienda dal prossimo 23 settembre. Al suo posto, temporaneamente, le redini della casa di moda passeranno nelle mani di Jean-François Palus. Non solo: contemporaneamente, Francesca Bellettini, presidente e amministratore delegato di Saint Laurent, è stata nominata Kering deputy CEO, responsabile per la strategia di sviluppo del gruppo.

Marco Bizzarri lascia Gucci

All'interno delle mura di Kering c'è aria di grandi cambiamenti. Il lungo rapporto tra Gucci e Marco Bizzarri si è interrotto dopo quasi un decennio di fruttuosa collaborazione e proprio nel momento più delicato per l'azienda: la transizione tra l'ex direttore creativo Alessandro Michele e il nuovo designer Sabato De Sarno. Sotto la guida di Marco Bizzarri e Alessandro Michele, Gucci ha conosciuto una straordinaria fase di crescita internazionale. "Voglio ringraziare Marco per il suo spettacolare contributo al successo di Gucci e di Kering e gli auguro il meglio per i suoi impegni futuri" ha dichiarato in una nota François-Henri Pinault. Dopo il 23 settembre, a traghettare l'azienda sarà l'amministratore delegato Jean-François Palus, per "un periodo transitorio".

Marco Bizzarri

Chi è Francesca Bellettini, la nuova deputy ceo di Kering

Tra gli altri movimenti notevoli nella gerarchia di Kering uno riguarda Francesca Bellettini, presidente e amministratore delegato di Yves Saint Laurent che ora è stata nominata Kering deputy ceo, responsabile per il brand development del gruppo. Significa che tutti gli amministratori delegati dei brand di casa Kering faranno rapporto a lei e sarà responsabile della guida delle case di moda della società nelle loro prossime fasi di crescita. "Per garantire una transizione appropriata, la manager italiana assumerà gradualmente le sue nuove responsabilità nei prossimi mesi, e una nuova prima linea dirigenziale è stata istituita in Yves Saint Laurent", ha precisato il gruppo.