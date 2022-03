Ricordate Natalie Imbruglia? La trasformazione della cantante star della musica anni ’90 Natalie Imbruglia è stata tra gli ospiti degli NME Awards 2022, sul cui red carpet è apparsa super glamour con un mini abito gold. In quanti ricordano i suoi esordi negli anni ’90? Ecco com’è cambiata dal debutto con “Torn” a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Natalie Imbruglia, la cantante che negli anni '90 ha spopolato con la canzone Torn? Ancora oggi tutti coloro che sono stati adolescenti in quel periodo storico non possono fare a meno di cantare il brano ogni volta che lo ascoltano ma in quanti sanno che fine ha fatto la sua autrice? Sebbene siano passati decenni da allora, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue e non sorprende che venga chiamata a calcare i red carpet più ambiti (come capitato di recente agli NME Awards 2022). Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi nella musica a oggi.

Com'è cambiata Natalie Imbruglia

All'inizio degli anni '90 Natalie Imbruglia non aveva neppure 20 anni ma, nonostante ciò, vantava già un successo internazionale. Capelli corti, profondi occhi azzurri, stile casual fatto di pantaloni over, t-shirt e felpe col cappuccio: in poco tempo è riuscita a diventare un'icona di bellezza semplice e naturale.

Natalie Imbruglia nel video di Torn nel 1997

Da allora sono passati più di 30 anni e, oltre a essere diventata madre grazie alla fecondazione in vitro, ha anche ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche. L'unico dettaglio rimasto invariato? È sempre splendida. Certo, col tempo ha cambiato spesso hair look, spaziando tra audaci pixie cut, tinture platino, frange sbarazzini e long bob, ma ora sembra aver trovato una certa stabilità con la chioma lunga e scura. Per Natalie il tempo sembra non essere mai passato.

Leggi anche La trasformazione di Natalia Estrada

Natalie Imbruglia nel 2006

Il look da red carpet di Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia è stata tra gli ospiti speciali degli NME Awards 2022, sul cui red carpet è apparsa più glamour che mai. Ha sfoggiato un minidress tempestato di paillettes dorate, un modello firmato The Vampire's Wife con la gonna corta e le maniche leggermente a pipistrello. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati neri, un paio di sandali platform di Jennifer Chamandi e un paio di orecchini di diamanti di Vrai. Il dettaglio che non è passato inosservato? Dal punto di vista estetico non è assolutamente cambiata dagli anni '90 ad oggi. Neppure l'ombra di un segno del tempo sul viso, è sempre meravigliosa e i suoi profondi occhi azzurri la rendono una vera e propria dea.