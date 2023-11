Riccardo Tisci firma gli abiti dello spettacolo di Marina Abramovic dedicato a Maria Callas Riccardo Tisci torna a disegnare i costumi per lo spettacolo di Marina Abramovic: dall’abito dorato con lo strascico a una mise da torero ecco tutti i look.

A cura di Arianna Colzi

Marina Abramovic con un abito disegnato da Riccardo Tisci

Il designer Riccardo Tisci, ex Burberry e Givenchy, disegnerà (di nuovo) gli abiti per lo spettacolo 7 Deaths of Maria Callas dell'artista Marina Abramovic. Lo spettacolo, presentato tre anni fa, è un omaggio alla Divina dell'opera lirica ed è realizzato con le musiche di Marko Nikodijevic. La pièce aveva debuttato alla Bavarian State Opera di Monaco nel 2020 e Tisci, all'epoca ancora Direttore Creativo di Burberry, aveva disegnato gli abiti che ripercorrevano la carriera di Callas attraverso i personaggi più importanti da lei interpretati.

Marina Abramovic in Riccardo Tisci

Riccardo Tisci collabora con Marina Abramovic

L'amicizia tra Riccardo Tisci e Marina Abramovic si era già trasformata in collaborazione quando il direttore creativo aveva affidato all'artista serba la direzione creativa della sfilata di Givenchy del settembre 2015. Quando Tisci aveva lasciato la Maison francese per diventare head designer di Burberry il duo era tornato a lavorare insieme proprio per lo spettacolo teatrale promosso dal Marina Abramovic Institute. Il creativo italiano aveva realizzato abiti che la performer aveva indossato per riprodurre le scene di opere quali Carmen, Tosca e Madama Butterfly.

L'abito di specchi realizzato da Tisci

Ora la coppia torna, a distanza di tre anni, a lavorare insieme per l'ultima tappa della tournée che è attualmente in scena al London Coliseum. Un progetto che l'ex Burberry porta avanti anche dopo aver lasciato la direzione del brand inglese.

Marina Abramovic in 7 Deaths Of Maria Callas

Marina Abramovic indossa i costumi di Riccardo Tisci

In un commosso post Instagram, Riccardo Tisci ha ringraziato l'artista: "Grazie, cara Marina, per avermi incluso nel tuo incredibile progetto e avermi permesso di disegnare i tuoi costumi. Ancora una volta, abbiamo fatto la storia insieme! È sempre una cosa speciale lavorare con te". A corredo della dedica, Tisci ha postato tutti i nuovi outfit realizzati per Abramovic.

La wedding gown realizzata per l'attrice

Tra gli outfit più iconici che si vedono nello spettacolo troviamo un lungo abito dorato con maniche ampie che si incrociano dietro la schiena dando vita ad uno strascico luminoso. Un altro look molto catchy è composto da un abito da sposa con un lungo velo che arriva fino ai piedi: l'orlo è arricchito da pizzi e fiori, gli stessi che troviamo all'altezza del volto.

La mise da torera realizzata da Tisci

Non manca anche un tributo al celebre abito rosso indossato da Marina Abramovic nella performance The Artist is present. Il colore rosso è la nuance scelta anche per la mise in versione torera con spalline imbottite impreziosite da perline e strass.