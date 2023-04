Re Carlo e il torto a Kate Middleton: cosa è successo subito dopo la morte di Elisabetta II Carlo III avrebbe fatto un pesante torto a Kate Middleton nel momento in cui la regina Elisabetta II stava passando a miglior vita. Il motivo? Meghan Markle: ecco cosa accadde a corte in quegli attimi drammatici.

Sono passati mesi da quando è morta la regina Elisabetta II ma ancora oggi si parla di alcune indiscrezioni legate all'evento. Sarà perché a causa dell'incoronazione di Carlo i Royals sono finiti ancora una volta al centro dell'attenzione dei media o semplicemente perché solo oggi è emersa la verità, ma la cosa certa è che al capezzale della sovrana si sarebbe venuta a creare una dura faida familiare. I due protagonisti? Kate Middleton e suo suocero Carlo, finiti l'uno contro l'altro a causa di Meghan Markle: ecco cosa sarebbe accaduto in quelle giornate di lutto.

Cosa è accaduto al capezzale della regina

Si è parlato dell'abito da damigella di Charlotte, del carattere freddo della moglie di William e dell'incompatibilità tra nuore ma solo oggi è emerso un ulteriore motivo che avrebbe reso i rapporti tra Kate e Meghan davvero tesi. Era l'8 settembre, il giorno della morte di Elisabetta II, quando l'allora principe Carlo avrebbe impedito alla principessa inglese di correre al capezzale dell'amata suocera per dirle addio nei suoi ultimi istanti di vita. A rivelarlo è stato il biografo reale Robert Jobson, che nel nuovo libro intitolato Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed ha raccontato tutto ciò che sarebbe accaduto in quei momenti drammatici, soffermandosi soprattutto sul torto subito dalla Duchessa.

Kate Middleton ed Elisabetta II

Perché Kate Middleton non ha potuto dire addio alla sovrana

Quando le condizioni della regina cominciarono a essere precarie lo scorso 8 settembre, i Sussex si trovavano per caso in Europa e avrebbero impiegato pochissime ore per raggiungere Balmoral. Per farlo, però, Carlo avrebbe dovuto eliminare il veto imposto a Meghan, che al contrario non faceva parte della lista delle persone desiderate a corte in quel momento difficile. Per evitare di sconvolgere le carte in tavola Carlo ha dunque pensato bene di autorizzare solo la presenza dei membri di sangue al capezzale della sovrana, dunque figli e nipoti. L'unico inconveniente? È stata esclusa anche Kate per una questione di equità. La decisione, però, l'avrebbe portata ad accumulare un terribile risentimento nei confronti della nuora, rendendo i rapporti già precari ancora più tesi.