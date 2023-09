Quanto costano i peluche personalizzati di Leone e Vittoria Prima di partire per Parigi Chiara Ferragni ha portato Leone e Vittoria da Hamleys, il negozio di giocattoli che ha appena aperto anche a Milano: ecco quanto costano gli adorabili peluche personalizzati realizzati dai bimbi.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è appena volata a Parigi per seguire la Fashion Week e, cosciente del fatto che rimarrà lontana dalla famiglia quasi per una settimana, ha voluto trascorrere la serata pre-partenza con i figli Leone e Vittoria. I tre sono diventati protagonista di un'esperienza speciale: hanno fatto visita al negozio Hamleys, il più antico rivenditore di giocattoli al mondo che da pochi giorni è arrivato anche nel centro di Milano, per la precisione a Corso Vittorio Emanuele II. I bimbi si sono ritrovati letteralmente nel "paese dei balocchi" e non hanno resistito al prodotto must del noto brand britannico: il peluche personalizzato. Quanto costa avere un orsetto simile a quello dei baby Ferragnez.

Dove realizzare i peluche fai da te di Leone e Vittoria

Il negozio milanese di Hamleys si estende su due piani per un totale di 1.330 metri quadri e offre ai clienti sia alcuni dei giocattoli più amati al mondo, dalle costruzioni alle bambole, sia un'area giostre. A fare impazzire Leone e Vittoria è stato però il laboratorio di peluche, all'interno del quale hanno dato vita al loro orsetto del cuore.

I Ferragnez da Hamleys

Il primogenito di casa Ferragnez ha scelto un cagnolino vestito di tutto punto con tanto di camicia, cravatta, giacca tartan e sneakers, mentre Vittoria ha optato per un orsetto total pink con abito da fatina e scarpe col tacco. I due, orgogliosi delle loro "opere d'arte", non hanno esitato a posare sorridenti ed emozionati al termine della creazione con i peluche tra le braccia.

Leone e Vittoria con i nuovi peluche

Qual è il prezzo dei pupazzi personalizzati

Il laboratorio di peluche è il "marchio di fabbrica" dei negozi Hamleys ma quanto costa realizzare un pupazzo "fai da te" come quelli di Leone e Vittoria? Non esiste un prezzo fisso, la cifra varia a seconda di come viene personalizzato. Il punto di partenza è il pupazzo imbottito di lana (che costa tra i 20 e i 30 euro), con il quale vengono dati in omaggio il cuoricino portafortuna (da baciare prima dell'inserimento nel corpo del peluche, così che il desiderio espresso si avveri) e il certificato di nascita. A questo punto si possono aggiungere delle fragranze profumate all'interno (prezzo 4 euro), i vestiti e gli accessori (in media 5 euro al pezzo), il battito del proprio cuore e una voce personalizzata (Leone ha registrato la sua voce, mentre Vittoria ha preferito un messaggio d'amore di mamma Chiara). Insomma, spendendo tra i 30 e i 40 euro si potrà avere il proprio orsetto del cuore tutto da coccolare.