Perché Kate Middleton ha indossato una camicia con gli arcobaleni, il dolce gesto della principessa La principessa del Galles ha aperto la maratona di beneficienza “Children in Need” con un discorso a sostegno dei bambini svantaggiati. La blusa scelta dalla futura regina ha un significato specifico.

A cura di Annachiara Gaggino

Kate Middleton

Kate Middleton arriva in TV. La principessa del Galles ha aperto di Children in Need, una maratona benefica organizzata dalla BBC e paragonabile a Telethon che raccoglie fondi per i bambini più bisognosi e svantaggiati. La futura regina, che da sempre ha molto a cuore l'infanzia, ha contribuito all'evento, che vanta la partecipazione di molte star, con un video in cui parla dell'importanza di prendersi cura degli adulti del futuro. Lo spettacolo di quest'anno è stato condotto da Ade Adepitan, Mel Giedroyc, Jason Manford, Chris Ramsey, Lenny Rush e Alex Scott.

Il messaggio dietro la camicia di Kate Middleton

Per fare la sua apparizione in televisione la principessa del Galles ha scelto di indossare una camicetta di seta blu con maniche a sbuffo decorata da piccoli arcobaleni. La blusa, del marchio londinese Lisou è decorata da piccoli arcobaleni stampati all-over e ha un valore di 285 euro. Lo stesso capo era stato sfoggiato da Kate Middleton nel 2020 per consegnare il premio Pride of Britain ai dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale durante l'emergenza da Covid 19. L'arcobaleno durante la pandemia era diventato il simbolo per coloro che volevano mostrare la loro solidarietà e il loro sostegno a tutti i lavoratori ospedalieri. Ora la principessa torna a sfoggiare il piccolo decoro, una scelta non casuale, che vuole essere di buon auspicio per il futuro.

La camicia Lisou indossata da Kate Middleton

Il discorso di Kate Middleton

"Stasera dobbiamo aiutare a sostenere e dare potere a tutti i bambini perché diano il meglio di sé, che è fondamentale per la loro salute e la loro felicità futura", ha detto la principessa del Galles. "Le nostre relazioni, il nostro ambiente e le nostre esperienze durante i primi anni gettano le basi che modellano il resto della nostra vita. Eppure, purtroppo, sappiamo che per troppe persone, situazioni stressanti e traumatiche nella prima infanzia possono causare danni e possono richiedono molti anni per essere superati". Concludendo dicendo: "Spero che vi piaccia lo spettacolo di questa sera e in bocca al lupo a tutti coloro che prenderanno parte alle sfide e all'incredibile sforzo della raccolta fondi".