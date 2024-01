Perché Claudia Schiffer ha portato un gatto nello zaino sul red carpet A Londra si è tenuta la prima mondiale del film Argylle e tra le star invitate c’era anche Claudia Schiffer. Perché sul red carpet ha sfilato con un gattino nascosto nello zaino? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Claudia Schiffer è stata una delle super modelle che hanno fatto storia negli anni '90: nata come una delle muse di Gianni Versace, è diventata un'icona di bellezza dal fascino travolgente, nonché una delle top più richieste sulle passerelle internazionali. Oggi ha 53 anni e si ritorna a parlare di lei ma questa volta il suo splendore e il suo talento sul catwalk non c'entrano nulla: è diventata la grande protagonista della prima mondiale del film Argylle anche se non fa assolutamente parte del cast. Il motivo per cui ha attirato tutte le attenzioni su di sé? Sul red carpet ha sfilato con un gattino nascosto nello zaino: ecco perché.

Chi è il gatto che Claudia Schiffer ha portato sul red carpet

Di recente è andata in scena all'Odeon Luxe di Leicester Square, Londra, la prima mondiale di Argylle, il nuovo film con Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Dua Lipa e Ariana DeBose. Sul red carpet, però, c'era anche Claudia Schiffer, che ha pensato bene di portare sul red carpet lo zainetto rigido a stampa check presente anche nella pellicola, dal cui oblò trasparente si intravedeva il musetto di un gatto.

Claudia Schiffer sfila col gattino nello zaino

La cosa che in pochi sanno è che si chiama Chip e che, oltre a essere tra i protagonisti del film, è anche il cucciolo dell'iconica top model. La padrona riuscirà a trasformarlo nel nuovo Choupette (il leggendario gatto di Karl Lagerfeld)? L'unica cosa certa è che Chip è letteralmente adorabile, tanto da aver attirato tutti i riflettori su di sé come un vero e proprio divo.

Leggi anche Il look felino di Jared Leto al Met Gala 2023: perché si è vestito da gatto sul red carpet

Claudia Schiffer col suo gatto Chip

Il look a rombi di Claudia Schiffer

Al di là del gattino trasportato all'interno dello zainetto check, ad attirare le attenzioni dei media non poteva che essere il look di Claudia Schiffer. La modella è diventata la regina glamour della serata con un lungo abito metal mash firmato Atelier Versace, un modello dalla silhouette fasciante ispirato a uno dei look della collezione P/E 2024 della Maison.

Claudia Schiffer in Atelier Versace

Ha uno spacco posteriore, le spalline sottili e dei decori di pizzo che partono dalla scollatura e continuano lungo i lati, la sua particolarità? Il vestito è decorato all-over con dei rombi metallici in giallo e argento. La fantasia non è stata scelta a caso: è la stampa presente in tutto il film, basti pensare al fatto che togliendo la L al titolo viene fuori "argyle", che letteralmente significa "tessuto a rombi". Décolleté silver col tacco a spillo, clutch bag coordinata e fare da diva: Claudia Schiffer continua a essere un'icona fashion anche a 53 anni.

Claudia Schiffer con le protagoniste di Argylle