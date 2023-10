Occhiaie, come massaggiare il contorno occhi per contrastare i cerchi scuri e valorizzare lo sguardo Creme e sieri sono fondamentali ma è anche importante massaggiare correttamente la zona del contorno occhi. Lotta alle occhiaie? Serve meno di un minuto.

credits TikTok @allyoucanface

Per Carolina Crescentini non sono mai state un problema, rendendole il proprio punto di forza. Stessa cosa per Emma Chamberlin, influencer gen Z e regina di Youtube, che non fa niente per nasconderle. Stiamo parlando delle occhiaie, quella porzione di pelle sotto gli occhi che in alcune persone si presenta con una sfumatura più scura. Possono essere causate da stress, anemie, allergie o predisposizione genetica e se è vero che c'è chi le ama e le accetta come parti di sé, altri fanno di tutto per combatterle. Forse esiste un metodo per contrastarle: un massaggio anti occhiaie che dura meno di un minuto.

La cura del contorno occhi

Il contorno occhi è una delle zone più delicate del nostro viso, soggetta a disidratazione e secchezza a causa della mancanza di ghiandolee sebacee. Elastina e fibre collagene sono presenti nella zona perioculare in minore quantità, rendendo la pelle più predisposta all'invecchiamento. È importante prendersene cura con siere e creme, ma esistono anche numerosi rimedi naturali (tra i più gettonati c'è l'applicazione di fette di patata sugli occhi).

Il massaggio per contrastare le occhiaie

La digitopressione potrebbe essere la chiave per eliminare gli aloni scuri sotto gli occhi. Su TikTok sono moltissimi i video che mostrano come procedere. Il primo step è picchiettare (delicatamente) la zona perioculare con l'indice e il medio. Si continua poi con la "distensione" del contorno occhi: con l'indice ad uncino di parte dall'angolo interno dell'occhio e ci si sposta verso le tempie. Nel terzo step, bisogna eseguire con il medio dei movimenti circolari, dalla zona sotto gli occhi fino alla zona delle sopracciglia. Infine si esercita una pressione partendo dall'arcata sopraccigliare e dai lati del naso muovendosi verso l'alto.Tempo impiegato? Meno di un minuto. Questo massaggio, da fare preferibilmente in mattinata, stimola il microcircolo sanguino: una tecnica di rilassamento che permette allo sguardo di riconquistare freschezza.