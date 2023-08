Noemi in barca con il costume più sexy dell’estate 2023: “Armocromia amalfitana” Noemi si sta rilassando in barca a vela e ha condiviso con i follower una foto al naturale, con i capelli mossi dal vento e un costume intero da copiare subito.

A cura di Beatrice Manca

Barca a vela, mare cristallino e sullo sfondo le bellezze della Costiera Amalfitana: la cantante Noemi si sta godendo qualche giorno di vacanza in barca. Non solo relax, però: l'artista era ospite del festival Sui Sentieri degli Dei di Agerola, dove ha incantato il pubblico con i suoi brani più celebri. Prima di salire sul palco, però, la cantante ha condiviso sui social alcune istantanee della sua vacanza ad Amalfi, mostrando il costume più sexy dell'estate.

Il costume sgambato di Noemi

Cosa c'è di meglio per ricaricare le batterie di una giornata in barca a vela? Noemi ha condiviso una foto in cui è il ritratto della felicità: in piedi sulla prua, con i capelli rossi al naturale, arricciati dalla salsedine e dal vento, e il costume intero più sexy dell'estate. La cantante ha scelto un modello con maxi scollatura a tuffo e vita alta, con due fasce drappeggiate sulla vita che modellano il corpo. Il costume color rosa chiaro è firmato La Reveche ed è in vendita sul sito a 295 euro. Il perfetto compromesso tra eleganza e sensualità: la cantante ha completato il look con un paio di occhiali da sole neri e smalto azzurro.

Costume La Reveche

Noemi scherza sull'armocromia

Non c'è nulla da fare: questa è l'estate dei costumi interi e Noemi lo conferma con la sua scelta. La cantante ha accompagnato la fotografia con una scritta ironica: "Armocromia Amalfitana" e l'emoji di un limone, simbolo della Costiera. Forse un modo per scherzare sulla scelta dei colori chiari sulla sua carnagione diafana, o per sottolineare la bellezza del blu profondo di cielo e mare che le ‘donano' moltissimo. In ogni caso, il suo costume è l'idea look da copiare per un Ferragosto all'insegna dello stile!