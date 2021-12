Miriam Leone con i capelli corti: il nuovo look dallo stile retrò nasconde un “segreto” Miriam Leone ha cambiato look ma lo ha fatto solo per una serata speciale. Sui social l’attrice ha sfoggiato degli inediti capelli corti dallo stile retrò che le donano moltissimo: ecco qual è il segreto dell’acconciatura “temporanea”.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone si sta godendo un momento d'oro della sua carriera: è appena uscito il nuovo film dei Manetti Bros di cui è protagonista, Diabolik, nel quale ricopre i panni di Eva Kant al fianco di Luca Marinelli, e non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati raggiunti. Di recente è apparsa spesso in pubblico, ha preso parte alle prime che si sono tenute tra Roma, Milano e Bologna, dando il meglio di lei in fatto di stile tra tute di paillettes griffate e completi total white bon-ton. Nelle ultime ore è tornata a posare per alcuni scatti social ma la cosa particolare è che ha sfoggiato un hair look inedito: ecco qual è il segreto dei suoi capelli corti.

La nuova acconciatura di Miriam Leone

Al motto di "Look per una serata speciale", Miriam Leone ha rivelato una acconciatura inedita dal sapore retrò. Se fino a qualche giorno fa aveva spaziato tra romantici raccolti e maxi code di cavallo in pieno stile Eva Kant, ora ha sfoggiato dei capelli cortissimi e in stile vecchia Hollywood. L'attrice, però, non ha messo in atto nessun "colpo di testa" drastico, semplicemente si è affidata al parrucchiere che, tra forcine, spazzola e piastra, è riuscito a realizzare un raccolto ondulato e con la fila molto laterale che a primo impatto sembra nascondere dei capelli cortissimi. I fan dell'ex Miss Italia, dunque, possono stare tranquilli: presto la diva tornerà alla chioma lunga e fluente che da sempre la caratterizza.

Miriam Leone segue il trend del coat dress

L'acconciatura non è l'unico dettaglio dall'animo retrò nel look sfoggiato dalla Leone sui social: anche l'outfit è perfettamente coordinato a questo stile. A vestirla questa volta è stato Giorgio Armani, che per lei ha ideato un completo super elegante. L'attrice ha abbinato un maglioncino a collo alto in nero a una gonna lunga e svasata in tinta, completando il tutto con il coat dress, ovvero un maxi cappotto scuro con delle decorazioni geometriche in grigio scuro. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, che sono riusciti a esaltare ancora di più la sua silhouette snella e slanciata.