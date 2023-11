Millie Bobby Brown, l’attrice di “Stranger Things” sul red carpet con un abito gioiello L’attrice di Stranger Things è volata a New York per ricevere un premio importante. Per l’occasione un brand da lei molto amato ha realizzato un vestito scultura.

A cura di Arianna Colzi

Millie Bobby Brown all’evento a New York

Millie Bobby Brown è la donna dell'anno. Questo almeno secondo la rivista Glamour che l'ha nominata Global Glamour Woman of the Year. Il riconoscimento le è stato conferito in un evento ricco di star tutte al femminile che si è tenuto a New York. L'attrice di Stranger Things, ormai star internazionale con più di 60 milioni di followers su Instagram, era accompagnata sul red carpet dal futuro marito Jake Bongiovi.

L’abito scultura realizzato per lei da Louis Vuitton

L'abito design di Millie Bobby Brown

Per l'occasione l'attrice che ha vestito i panni di Eleven nella fortunata serie tv Netflix ha indossato uno slip dress a sirena in total black. La 19enne è ambassador di Louis Vuitton quindi non sorprende che la sua scelta sia per l'abito sia ricaduta sulla Maison francese.

Millie Bobby Brown e Jack Bongiovi con la madre di lui Dorothea

Nicolas Ghesquière ha realizzato per la star un abito scultura su misura sorretto da una collana svasata in argento che movimenta la silhouette dell'abito senza spalline. La serietà delle linee e del colore, infatti, è smorzata dalle forme del maxi accessorio. La sua luminosità è messa ancora più in evidenza dai capelli raccolti in uno chignon da cui escono diverse ciocche di capelli. Il metallo dell'abito scultura si contrappone agli orecchini in oro scelti dall'attrice.

Il make up naturale di Millie Bobby Brown

La bambina di Stranger Things ha lasciato il posto alla giovane donna che, spesso, sul red carpet opta per beauty look al naturale. L'attrice, che presto vedremo al cinema con Damsel, un film fantasy prodotto da Netflix, ha sempre preferito mostrarsi senza filtri anche sui social, fotografando le sue imperfezioni. Un trucco impeccabile sui toni del nude per la donna dell'anno.