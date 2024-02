Milano fashion week 2024, oggi la sfilata di Giorgio Armani chiude gli show fisici: come vederla Oggi, domenica 25 febbraio si concludono le sfilate in presenza per la Settimana della Moda di Milano. Atteso il doppio appuntamento con Giorgio Armani, mentre domani sveleranno le collezioni i brand che hanno scelto di presentare solo in versione digital. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Un look Giorgio Armani Autunno/Inverno 2023-24

Ultimo giorno di show fisici per la Milano Fashion Week. Con oggi, infatti, si chiudono le giornate dedicate alle sfilate in presenza mentre la giornata di domani sarà dedicata alla presentazione online delle collezioni. La giornata di oggi si apre con il debutto di Feben, stilista di origini etiopi e cresciuta in Svezia che ora lavora a Londra; il marchio sfila grazie al supporto di Dolce&Gabbana, che la scorsa stagione ha portato in passerella Karoline Vitto. Oggi andrà in scena l'attesissimo Giorgio Armani con un doppio show, il primo alle 10.30 e il secondo alle 11.30. Mentre alle 13.30 sfilerà Chiara Boni – La Petite Robe seguita alle 14.30 da Anye Records. Chiude l'ultimo giorno di défilé Francesca Liberatore alle 17.30 lasciando spazio ai brand che presenteranno online lunedì. Si chiude così la Settimana della Moda di Milano, che ha visto il ritorno di Marni in Italia in occasione del suo trentesimo anniversario, oltre all'esordio dei nuovi direttori creativi di Moschino, Tod's e Blumarine. Ora addetti ai lavori o semplici appassionati dovranno guardare a Parigi dove si conclude il fashion month.

Un look Anye Records Autunno/Inverno 2023-24

Le sfilate di domenica 25 febbraio alla Milano Fashion Week

09:30 FEBEN SUPPORTED BY DOLCE&GABBANA – Via Broggi, 23

10:30 HUI – Via Palermo, 10

11:30 GIORGIO ARMANI – Via Borgonuovo, 21

12:30 LUISA SPAGNOLI – Via E. Besana, 12

13:30 CHIARA BONI LA PETITE ROBE – Via San Luca, 3

14:30 ANIYE RECORDS – Via Moncucco, 35

15:30 AVAVAV – Via Piranesi, 4

16:30 RAVE REVIEW – Via Calabiana, 6

17:30 FRANCESCA LIBERATORE – Location nell'invito

Un look Chiara Boni – La Petite Robe Autunno/Inverno 2023-24

Dove vedere la sfilata di Giorgio Armani

La sfilata di Giorgio Armani è sicuramente la più importante della giornata e in molti desiderano vedere le creazioni che lo stilista italiano porterà in scena questa stagione. Assistervi dal vivo è molto difficile, in quanto la partecipazione è ristretta a buyers, giornalisti e addetti del settore. Se non si è riusciti ad ottenere l'invito, però, non significa che si dovranno aspettare le recensioni e le foto sulle riviste, è possibile guardare lo show sul sito web e sui canali social dove il défilé sarà trasmesso. Inoltre, come per tutti gli altri show in programma, sulla pagina di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana si potrà vedere in diretta streaming.