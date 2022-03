Mila Suarez, le foto prima e dopo: come è cambiata la modella con la chirurgia Mila Suarez è una delle protagoniste della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. È diventata famosa per la sua somiglianza a Belén Rodriguez ma, complici i ritocchini, col passare del tempo è cambiata molto: ecco le foto che mostrano la trasformazione della modella.

A cura di Valeria Paglionico

Mila Suarez è la modella di origini marocchine diventata famosa per la sua somiglianza a Belén Rodriguez. Ha 33 anni e ha fatto molto parlare di sé con la sua vita sentimentale: ha infatti avuto un un flirt con Fabrizio Corona e poi una relazione durata due anni con Alex Belli, che le ha poi detto addio prima di cominciare la storia d'amore con Delia Duran. Qualche anno fa ha partecipato al GF Vip (nella cui casa ha confermato di aver rifatto naso e seno proprio per volere dell'ex Alex Belli), mentre oggi è tra i concorrenti de La Pupa e il Secchione. In quanti ricordano com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione prima e dopo la chirurgia.

Com'era Mila Suarez prima del successo

Mila Suarez è nata a Casablanca, in Marocco, nel 1988 e si è trasferita stabilmente in Italia quando ha compiuto 18 anni. La svolta è arrivata con la partecipazione a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Eugenio Colombo. Dopo quell'esperienza è diventata nota per aver avuto un breve flirt con Fabrizio Corona, cosa che le ha permesso di apparire spesso in tv, dove tutti hanno notato la somiglianza con Belén Rodriguez.

Mila Suarez da giovane

E' proprio questo dettaglio che le ha fatto conquistare numerose copertine. Su Instagram conta 126.000 followers e posa spesso in scatti bollenti in cui mette le forme (rifatte) in mostra. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata per 2 anni con l'attore Alex Belli ma quest'ultimo l'avrebbe lasciata in malo modo, tanto che la modella ha parlato addirittura di violenze psicologiche.

Mila Suarez prima della chirurgia a naso e seno

Mila Suarez ha rifatto seno e naso

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello 16, per la precisione durante il confronto con la ex "rivale in amore" Delia Duran, Mila Suarez ha rivelato di aver fatto qualche ritocchino. Poco aver raggiunto la celebrità, è finita tra le grinfie del chirurgo plastico, modificando la forma del naso, che oggi appare perfetto e all'insù, e aumentando il volume del seno.

Mila Suarez nel 2020

Ad aver pagato in parte quest'ultimo intervento sarebbe stato l'ex fidanzato Alex Belli, che l'avrebbe spinta a ricorrere alla chirurgia. Confrontando le foto di ieri e oggi, la Suarez appare decisamente cambiata: se fino al 2017 era bellissima al naturale, ora è molto più procace e sensuale. La preferite prima o dopo la chirurgia?