Michelle Hunziker veste casual per il compleanno di Sole: party in jeans a zampa e t-shirt di pelle Sole Trussardi ha compiuto 10 anni e mamma Michelle Hunziker, insieme all’ex marito Tomaso Trussardi, hanno organizzato un maxi party all’aria aperta in suo onore. La conduttrice ha rinunciato agli abiti da sera, preferendo qualcosa di più casual: ecco i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker è legatissima alle figlie e lo dimostra ogni giorno sui social, dove regolarmente documenta la sua quotidianità divisa tra impegni lavorativi e dolci serate in famiglia. Di recente la piccola Sole, la primogenita nata dal matrimonio finito con Tomaso Trussardi, ha compiuto 10 anni e i festeggiamenti in suo onore sono partiti fin dalla mattina con due donuts con tanto di candeline a colazione. Nel pomeriggio c'è stato il party vero e proprio, in occasione del quale i due ex coniugi si sono riuniti per la felicità della bimba. La conduttrice, in particolare, ha abbandonato i tacchi alti e gli abiti da sera, preferendo qualcosa di più casual.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme alla festa di Sole

Per il decimo compleanno di Sole Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono rivisti e hanno festeggiato fianco a fianco (esattamente nel giorno in cui avrebbero dovuto celebrare il loro anniversario di matrimonio). Hanno organizzato un party all'aria aperta all'insegna del divertimento, riunendo tutte le persone care e gli amichetti della bimba, così da rendere la sua giornata davvero speciale. I ragazzini si sono divertiti tra palloncini, stuzzichini, una sfida a paintball e per finire un vero e proprio colour party. Michelle non esitato a partecipare ai giochi, lasciandosi immortalare alle prese con una corsa scatenata e con un originale casco in stile robot.

Il party per i 10 anni di Sole

Il look casual di Michelle Hunziker

Complici l'atmosfera rilassata e il desiderio di giocare con i bimbi, Michelle Hunziker ha temporaneamente abbandonato i look da sera sofisticati e chic, preferendo qualcosa di più casual. Ha abbinato un paio di jeans scuri e a zampa d'elefante a una t-shirt total black, per la precisione un modello a maniche corte con la parte d'avanti in simil pelle.

Michelle Hunziker con gli animatori

Per completare il tutto ha scelto un paio di stivaletti neri, degli occhiali da sole scuri e una piega leggermente ondulata. Ha posato con gli animatori sullo sfondo della coloratissima scenografia del party, ha corso in un campo da calcio con la piccola sole e ha addirittura giocato a paintball. Insomma, Michelle potrà pure aver superato i 40 anni ma continua a essere scatenatissima e in forma.