Mentre distrugge l’Ucraina e la Russia è in crisi economica, Putin indossa un piumino da 12mila euro Vladimir Putin ha tenuto un discorso allo stadio Luzhniki di Mosca in occasione dell’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. È salito sul palco ostentando ricchezza, con un piumino di lusso di un brand italiano.

A cura di Giusy Dente

Siamo al 26esimo giorno di offensiva russa in Ucraina e le storie che arrivano dal Paese sono terribili. La popolazione muore sotto le bombe, le donne vengono violentate e uccise, le persone tentano in ogni modo di fuggire per trovare una possibile salvezza altrove. Oggi riprenderanno i colloqui negoziali, per porre fine a un conflitto esploso da un giorno all’altro, che nessuno si aspettava e che il mondo intero sta condannando. Joe Biden ha definito Vladimir Putin un criminale di guerra, il tutto mentre il presidente russo invece elogia l’operazione in Ucraina. L’ha definita un successo in occasione di un discorso tenuto per celebrare l’ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. Mentre si rivolgeva al suo popolo, è stato impossibile non soffermarsi su un dettaglio del suo look, che appare alquanto inappropriato e fuori luogo ora più che mai.

Mentre la gente muore, Vladimir Putin ostenta ricchezza

Vladimir Putin ha tenuto un discorso allo stadio Luzhniki di Mosca dinanzi a circa 200 mila persone, in occasione dell’ottavo anniversario dell’annessione della Crimea. Il presidente non ha esitato a sfoggiare un capo del suo lussuoso guardaroba, che comprende abiti costosissimi. Impegnato a esporre il successo della missione in Ucraina e l’importanza di difendere i valori nazionali russi, Putin ha scelto un giubbotto che vale una fortuna, il tutto mentre in Ucraina si muore di fame e si lotta per la sopravvivenza. E la stessa Russia è in crisi economica, si teme per le ripercussioni delle sanzioni e i beni che iniziano a scarseggiare.

Il 69enne allo stadio di Mosca indossava un piumino blu da un milione e mezzo di rubli: circa dodici mila euro. Al di sotto, un dolcevita bianco e un giubbotto antiproiettili. Il caldo giubbotto blu del presidente fa parte di una collezione passata del marchio, fondato a inizio Novecento da una famiglia piemontese e che conta negozi in tutto il mondo. Il brand leader del cashmire, che oggi fa parte del gruppo Lvmh, ha preso le distanze da Vladimir Putin e dalla sua condotta. Attraverso le parole di Pier Luigi Loro Piana, la Maison ha fatto sapere di non voler essere associata al presidente russo e di aver anche interrotto le forniture in Russia, dicendosi intenzionata ad aiutare l'Ucraina.

Putin ha parlato alla nazione in un'arena gremita, nel bel mezzo di una manifestazione allegra e festosa, colorata e con tanto di accompagnamento musicale. La scelta di sfoggiare un giubbotto costoso ha aggiunto un tassello in più a quell'atmosfera così anacronistica, in un momento storico in cui a poche migliaia di chilometri si muore e in cui è la stessa Russia a patire la crisi economica. Nel bel mezzo dell'ecatombe, Putin ostenta ricchezza.