Melissa Satta con la maschera d’oro: il trattamento beauty delle star per ringiovanire la pelle La showgirl si è concessa un trattamento di lusso che dà immediata luminosità al volto. Quali sono i benefici della gold mask e quanto costa.

A cura di Annachiara Gaggino

Melissa Satta

Melissa Satta si concede una coccola speciale. La showgirl ha scelto un trattamento speciale per ringiovanire la pelle del viso, la maschera per cui tutte le star stanno impazzendo, quella in oro. Questo cosmetico aiuta a rinnovare le cellule, migliorare l'elasticità della pelle, ridurre secchezza e rughe. Questo step della beauty routine che ha conquistato le maggiori influencer, che si immortalano con le foglie d'oro sul viso, è un trattamento davvero lussuoso e un'applicazione può arrivare a costare anche 350 euro. Per il suo momento di relax Melissa Satta ha scelto il brand Mimi Luzon.

Melissa Satta

Da Melissa Satta a Valentina Ferragni, tutte pazze per la maschera oro

La maschera gold è stata scelta anche da Valentina Ferragni, che qualche tempo fa si è scattata un selfie da Alma Care mentre provava questo trattamento. Mimi Luzon, una delle facialist più conosciute al mondo ha realizzato questo tocca sana per la pelle, tra le sue clienti può vantare Naomi Campbell, Chiara Ferragni, Elena Santarelli, Alessandra Ambrosio e Irina Shayk. La maschera oro 24 carati regala al volto un effetto di immediata luminosità, composta da una miscela di ingredienti capaci di stimolare il rinnovo cellulare, rendendo la pelle più elastica e più tonica. Si applicano le foglie di oro puro 24 carati sul viso che iniziano a fare effetto dopo pochi minuti, ma prima la pelle va preparata con Alma Impact, un ultrasuono che spinge in profondità i principi attivi che vengono personalizzati in base alle esigenze. L'oro aiuta a rinnovare le cellule e a migliorare l'elasticità riducendo secchezza e rughe, ma il trattamento deve essere ripetuto ogni 15-21 giorni