Madonna in topless è la regina delle provocazioni: posa in lingerie ma col velo da sposa sul seno Madonna ha conquistato Barcellona col suo Celebration Tour ma è stato nel post-show che ha fatto impazzire i fan. Ha infiammato i social con delle foto in topless, nelle quali si è coperta il seno con un velo da sposa.

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo del Celebration Tour, la tournée internazionale con cui Madonna ha voluto celebrare i 40 anni di carriera. Sebbene in un primo momento avesse dovuto rimandare alcuni concerti a causa di gravi problemi di salute che avevano preoccupato non poco i fan, ora è tornata in splendida forma e non perde occasione per mettere in mostra tutta la sua grinta sul palco. Ad oggi la popstar ha 65 anni ma nessuno lo direbbe di fronte le coreografie e le performance spettacolari che mette in scena ogni sera. Di recente ha conquistato il pubblico di Barcellona ma è stato solo dopo lo show che ha dato l'ennesima prova di essere la regina delle provocazioni.

Le foto in topless di Madonna

"Grazie Barcellona… Incredibile. Energia ", sono state queste le parole usate da Madonna per rendere omaggio al pubblico spagnolo a poche ore dal concerto del suo Celebration Tour. La cosa particolare è che, oltre a condividere le solite foto di scena realizzate sul palco, nell'album social ha inserito anche degli inediti selfie all'insegna della sensualità. La regina del pop non ha mai avuto problemi con la nudità, anzi, l'ha sempre usata per provocare fin dagli esordi della carriera e ad oggi, nonostante l'età che avanza, è tornata a farlo. Ha infiammato Instagram posando sul letto della sua camera d'albergo in topless, lasciando intravedere chiaramente i capezzoli.

Madonna in topless

Madonna come una sposina

Al di là del seno nudo, ad attirare le attenzioni dei followers è stato il look tra il "sacro e il profano". Madonna ha infatti indossato semplicemente una culotte nera, un corsetto di raso che ha lasciato il décolleté scoperto e un paio di sensuali calze a rete, il tutto completato da un paio di guanti da diva in blu elettrico alti fino al gomito abbinati a una maxi collana con le pietre blu.

Madonna col velo bianco da sposa

A fare la differenza, però, è stato il copricapo, ovvero un velo trasparente total white in pieno stile sposa che ha usato per "coprire" il seno. Certo, l'effetto vedo-non vedo ha lasciato davvero poco spazio all'immaginazione, ma tanto è bastato per aggiungere un tocco di irriverenza al post-show.