Lusso, la classifica delle aziende più redditizie: quali sono i top player del settore Secondo un'analisi di Deloitte le imprese di maggior successo del comparto sono le grandi holding francesi. Nella Top 100 anche 23 italiani con 3 società tra i primi 10.

A cura di Annachiara Gaggino

Il negozio Louis Vuitton in in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

Il lusso cresce a doppia cifra. Secondo lo studio annuale di Deloitte (Global Powers of Luxury Goods) che analizza i 100 Top Player del settore a livello mondiale, nel corso dell'anno fiscale del 2022, queste hanno visto una crescita complessiva del 20% e un margine di profitto del 13,4%, segnando vendite per 347 miliardi di dollari, con un aumento di 42 miliardi rispetto all'anno prima.

Le aziende sul podio

In cima alla lista della Top 10 delle imprese del comparto Fashion & Luxury si conferma LVMH. La holding di Bernard Arnault ha conquistato il primo posto nell'Olimpo dell'alto di gamma, seguita dalla competitor Kering di François-Henri Pinault. I colossi del lusso francese, quindi, dominano il settore, mentre al terzo posto troviamo il gruppo svizzero Richemont, che si sostituisce a The Estée Lauder Companies, ultima sul podio l'anno precedente. Per quanto riguarda il volume di vendita dei prodotti di lusso il primato rimane francese, nazione che ottiene le performance più solide: sono 7 le aziende d'Oltralpe presenti nella classifica, di cui 4 nella Top 10 e rappresentano il 32,3% delle vendite totali, con una dimensione media 16 miliardi di dollari, più di quattro volte quella della Top 100.

I player italiani nella lista

Le aziende italiane a dominare la classifica sono Prada, Moncler e Giorgio Armani, che assieme rappresentano il 35% delle vendite italiane nel settore del lusso nel periodo considerato. Tra le 23 aziende tricolore presenti nel ranking ci sono anche Golden Goose, Morellato, Euroitalia e Brunello Cucinelli, che risultano quelle con la crescita più veloce. Su base composita, il tasso di crescita delle imprese che rappresentano il Made in Italy è stato del 19,4%, valore di poco inferiore alla media dell'intera classifica.