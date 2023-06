Lupita Nyong’o ai Tony Awards 2023: il corpetto scultura modellato sul suo corpo è simbolo di libertà Lupita Nyong’o è stata tra le star che hanno partecipato ai Tony Awards 2023. Sul red carpet ha sorpreso con un audace corpetto scultura modellato sul suo corpo: ecco il significato simbolico della sua scelta di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte la città di New York ha ospitato la 76esima edizione dei Tony Awards, l'evento annuale attesissimo nel mondo dello spettacolo che anche questa volta ha premiato le migliore produzioni di Broadway dell'ultima stagione teatrale. Il red carpet allestito allo United Palace di Washington Heights è stato letteralmente invaso dalle star, da Michelle Williams a Jessica Chastain, e tutte ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. A dominare con la sua originalità è stata però Lupita Nyong'o, apparsa glamour, androgina e rivoluzionaria con un audace corpetto scultura.

Lupita Nyong'o contro il dress code da red carpet

Lupita Nyong'o è sempre stata molto attiva a Broadway (il suo più grande successo è stato Eclipsed di Danai Gurira) e non è voluta mancare a un evento tanto atteso come i Tony Awards 2023. La cosa particolare è che ha stravolto il classico dress code da red carpet: ha detto no agli abiti principeschi, ai maxi strascichi e ai dettagli scintillanti, ha optato per un completo moderno e audace che non poteva passare inosservato. Si è affidata alla stilista pakistana Misha Japanwala, che ha realizzato per lei un corpetto scultura total silver. La sua particolarità? L'accessorio è stato modellato sul corpo dell'attrice, dunque ha riprodotto alla perfezione il suo seno e la sua silhouette.

Lupita Nyong’o in Misha Japanwala

Perché Lupita Nyong'o ha indossato il corpetto scultura

L'attrice ha abbinato l'accessorio a un tailleur nero con pantaloni palazzo e blazer oversize di velluto, ha poi completato il tutto con dei gioielli scintillanti di De Beers e con un tatuaggio sulla testa (probabilmente fatto con l'henné). A farla da padrone, però, è stato il corpetto e a sottolinearlo è stata la stessa Lupita, che durante le interviste rilasciate sul red carpet non ha esitato a spiegare il significato simbolico della sua scelta di stile. Il bustier scultura intendeva essere una celebrazione delle forme femminili, un tentativo di combattere il rifiuto e il senso di vergogna legato al corpo delle donne. Non sorprende, dunque, che indossarlo per Lupita sia stata "un'esperienza spudorata e fuori dal corpo" che l'ha aiutata a sentirsi libera.

