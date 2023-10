Luci e ombre dello stilista John Galliano vanno in scena al Festival del Cinema di Roma L’ex direttore creativo di Dior è il protagonista del documentario di Kevin Macdonald. Un lungometraggio che ne indaga la storia, dagli esordi al declino dopo lo scandalo che lo coinvolse nel 2010 e ricco di interviste a personaggi vicino al couturier.

A cura di Annachiara Gaggino

John Galliano

È il 2010, John Galliano è sulla cresta dell'onda, ha rivoluzionato Dior e il fashion system in generale, è uno degli stilisti più in voga del momento. Nulla sembra poter andare male. Fino a che il The Sun non diffonde un video registrato in un café parigino dove il couturier, visibilmente poco sobrio, aggrediva una coppia con insulti antisemiti e inneggiando Adolf Hitler. Quel video, ovviamente, arriva ai vertici di Dior, che non può accettare un comportamento del genere da parte del suo direttore creativo che, nel marzo del 2011, viene allontanato dalla Maison. La moda dice quindi addio allo stilista visionario, mentre il marchio francese lo licenzia dopo 15 anni di collaborazione. La storia di John Galliano, tra luci e ombre, viene indagata da Kevin Macdonald che nel film High and low: John Galliano, in arrivo al Festival del cinema di Roma, dipinge l'uomo dietro il genio e la sua strada verso la redenzione.

Kevin Macdonald e John Galliano

"High and low: John Galliano", un viaggio nella vita dello stilista

Un film-documentario che racconta il percorso del designer dall'ascesa al declino. Un racconto a più voci, che coinvolge familiari, amici e celbrities vicine a Galliano tra cui Naomi Campbell, Kate Moss, Penelope Cruz, Charlize Theron, Anna Wintour e Sidney Toledano, amministratore delegato di Dior all'epoca dello scandalo. Il regista ha assicurato che in questo progetto lo stilista non ha avuto alcun controllo editoriale ma si è dimostrato molto collaborativo, comprendendo l'importanza dell'oggettività.

John Galliano e Penelope Cruz nel 2005

Tra le scene si vede Galliano negli uffici di Maison Margiela preparare la sfilata haute couture andata in scena a Parigi nel luglio del 2022. Macdonald immortala anche il couturier tornare negli archivi di Dior per la prima volta dal 2011 in un momento ricco di emozioni, dove Galliano incontra i suoi vecchi collaboratori. Tra gli intervistati anche le vittime del famoso incidente, che hanno portato alla luce la storia del processo. "Non ho mai avuto un particolare interesse nel mondo della moda, ma ero affascinato da Galliano e dal suo ruolo nella trasformazione di quest'industria dagli anni Novanta fino ai primi anni Dieci del Duemila", ha raccontato Macdonald. "Siamo stati fortunati ad avere accesso alle raccolte e agli archivi dei suoi giorni da LVMH ed è stato straordinario vedere la sua timidezza e la sua diffidenza trasformarsi negli anni. Anche guardando questo documentario in muto si può vedere cambiare l'espressione sul volto di Galliano durante questo suo viaggio".