Levante festeggia il primo anno di Alma Futura: il dolce ricordo dell’allattamento (col maxi cappello) Levante festeggia oggi il primo anno della figlia Alma Futura. Dopo aver raccontato della depressione post parto a Sanremo, sui social ha condiviso uno dei suoi primi scatti da neomamma, approfittandone per fare una dolce dedica alla figlia.

A cura di Valeria Paglionico

Levante è stata tra le grandi protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale ha partecipato con Vivo, un brano in cui ha affrontato il difficile tema della depressione post-parto. Sebbene si parli ancora di lei e del suo racconto della maternità con dei look sensuali e glamour, oggi non esiste per nessuno: la cantante festeggia il primo anno della piccola Alma Futura. Sui social ha celebrato la giornata speciale con una vecchia foto, approfittandone per dedicare delle parole dolcissime alla creatura che le ha cambiato la vita.

Levante ricorda i primi momenti della maternità

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Levante e della sua maternità ma è solo di recente che ha commosso tutti con un vecchio scatto dei primi momenti trascorsi con Alma Futura. Per farle gli auguri in modo speciale ha rispolverato una delle sue prime foto in versione mamma, nella quale allattava la piccola con dolcezza ma senza rinunciare allo stile. La cantante portava ancora i capelli neri, teneva la t-shirt crop leggermente alzata sul seno per nutrire la bimba e la guardava con tenerezza con un maxi cappello color tabacco sul capo. Probabilmente all'epoca stava già affrontando i suoi "demoni", ma è chiaro che l'amore per la figlia riusciva a darle la forza per superare ogni ostacolo.

La dolce dedica ad Alma Futura

A rendere ancora più dolce il ricordo dei primi momenti di vita della piccola Alma è stata la didascalia che ha accompagnato la foto. Levante, reduce dal successo sanremese, sul cui palco ha parlato proprio del periodo buio legato alla maternità, ha scritto: "Buon primo Compleanno Alma F. La mamma era un po’ ingenua tempo fa, ti aveva scritto “ti darò il mondo”… e invece sei stata tu a darmelo. Grazie della vita. Ho il cuore in fiamme per te". Insomma, sebbene non sia stato semplice superare la depressione post-parto, la cantante ha dimostrato che è necessario affrontare di petto i propri demoni interiori. Alma Futura l'ha aiutata a lasciarsi alle spalle il buio, facendo scoppiare il suo cuore d'amore ogni giorno.