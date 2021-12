Leone Lucia Ferragni adorabile col maglione di Natale: il look a tema feste per il party a scuola Leone Lucia Ferragni ha partecipato al party di Natale a scuola e per l’occasione ha sfoggiato un look a tema super trendy. Con indosso il suo maglioncino decorato con un pupazzo di neve il figlio di Chiara Ferragni e Fedez è letteralmente adorabile.

A cura di Valeria Paglionico

Mancano pochissimi giorni a Natale e, come da tradizione, anche le scuole, soprattutto le materne e le elementari, organizzano dei party e delle recite per salutare gli alunni prima delle lunghe vacanze. Leone Lucia Ferragni non fa eccezione e questa mattina ha preso parte allo School Christmas play day, ovvero alla giornata dei giochi di Natale organizzata dall'istituto internazionale a cui Chiara Ferragni e Fedez lo hanno iscritto lo scorso settembre. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look a tema? Con indosso uno dei classici maglioni natalizi, il piccolo è letteralmente adorabile.

Il look di Leone per il party di Natale

Leone Lucia Ferragni è figlio di due fashion influencer e di conseguenza non può che sfoggiare sempre dei look impeccabili. Per la festa di Natale ha dato il meglio di lui sfoggiando un pull a tema, uno di quelli che vanno tanto di moda in questo periodo dell'anno. Il primogenito di casa Ferragnez ha abbinato dei pantaloni scuri a un maglione blu decorato con un pupazzo di neve con tanto di pon-pon sul cappello, completando il tutto con un paio di sneakers rosse e con un bomberino col cappuccio in verde lime. Il dettaglio che ha aggiunto un tocco ancora più dolce alla giornata di giochi? Il sorriso che il bimbo ha sempre avuto stampato sulle labbra.

Chiara Ferragni e Fedez, genitori cool

Ad accompagnare il bimbo alla festa a scuola naturalmente sono stati i genitori Chiara Ferragni e Fedez, che non sono stati da meno in fatto di stile. L'imprenditrice è apparsa super glamour con leggings di pelle, maglione a quadri sui toni del marrone e beige e maxi stivali color tabacco. Per tenersi al caldo ha inoltre aggiunto un cappotto teddy bear in nero. Il rapper, invece, ha optato per pantaloni neri, cappottino classico, sneakers e sciarpa logata di Louis Vuitton. Chi è che non sogna di avere una mamma e un papà tanto trendy?