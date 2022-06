Leone e Vittoria con Fedez a X-Factor: il debutto dei bimbi sul palco tra polo casual e look a fiori Fedez è impegnato con le riprese della nuova edizione di X-Factor 2022 e ieri sera ha deciso di portare con lui degli ospiti d’eccezione: i figli Leone e Vittoria. I piccoli hanno corso sul palco e provato a parlare al microfono, diventando i divi della serata con i loro adorabili look casual.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è tornato alla sua normale quotidianità dopo aver affrontato uno dei periodi più difficili della sua vita. Qualche mese fa ha scoperto di avere un tumore al pancreas ma ad oggi, fatta eccezione per la grossa cicatrice sulla pancia, sembra aver detto addio alla malattia. Ne ha approfittato per lanciarsi a capofitto nel lavoro: è ancora una volta tra i giudici di X-Factor, il reality musicale che verrà trasmesso su Sky a partire da settembre, e non potrebbe essere più soddisfatto. Ieri si sono tenute delle nuove registrazioni del programma e "a sorpresa" il rapper ha portato con lui degli ospiti d'eccezione: i piccoli Leone e Vittoria (accompagnati da Chiara Ferragni).

Leone e Vittoria conquistano X-Factor

I Ferragnez sono unitissimi e non esitano a sostenersi l'uno con l'altra durante le esperienze importanti. Non sorprende, dunque, che ieri sera all' Allianz Cloud di Milano (dove sono state registrate le auditions di X-Factor 2022) ci fosse anche Chiara Ferragni, che ha pensato bene di farsi accompagnare dai figli Leone e Vittoria. I due adorabili bimbi sono diventati le mascotte della serata: hanno corso sul palco, hanno giocato con le telecamere, hanno provato a parlare al microfono e alla fine hanno posato a fianco del papà sull'iconico bancone. Quest'ultimo ha poi condiviso le foto sui social, aggiungendo divertito la didascalia "I nuovi giudici di X-Factor".

Fedez con Leone e Vittoria a X–Factor

I look di Leone e Vittoria per il debutto in tv

Per Leone e Vittoria si è trattato di un vero e proprio debutto in tv e, sebbene abbiano calcato il palco a telecamere spente, dunque durante un momento di pausa dalle riprese, è stato ugualmente emozionante. Cosa hanno indossato per l'occasione? Il primogenito di casa Ferragnez è apparso impeccabile con polo blu, pantaloncini di jeans e sneakers con lo strappo color tabacco, mentre per Vittoria è stato preferito un adorabile look floreale. Tra un abitino colorato con le ruches e un fiocchetto coordinato tra i capelli, la bimba sembrava essere una vera e propria diva. Insomma, la prima volta in tv dei due baby Ferragnez non poteva che essere all'insegna del glamour.