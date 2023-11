Leone e Vittoria a X-Factor con Fedez e Chiara Ferragni: diventano giudici con cuffie e microfono Fedez ieri sera è stato tra i grandi protagonisti della nuova puntata di X-Factor ma la cosa che in pochi sanno è che prima dell’inizio della diretta ha portato sul palco degli ospiti speciali: i piccoli Leone e Vittoria accompagnati da mamma Chiara Ferragni.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di X-Factor, il talent show di Sky arrivato all'attesa fase dei Live. Ogni giovedì si dà spazio a performance suggestive e ospiti spettacolari (ieri ad esempio è stato il turno di Annalisa, meravigliosa in blu elettrico) e sono moltissimi coloro che non vedono l'ora di conoscere il nome del vincitore. Nonostante ci siano stati dei piccoli cambiamenti rispetto alla precedente edizione, prima tra tutte la sostituzione di Rkomi, il cui posto è stato preso da Morgan, Fedez continua a essere uno dei "veterani" nei panni di giudice. Questa settimana ha deciso di non partecipare da solo al programma ma di portare con lui degli ospiti davvero speciali: i piccoli Leone e Vittoria accompagnati da mamma Chiara Ferragni.

Leone e Vittoria nel backstage di X-Factor 2023

Da quando sono partiti i Live di X-Factor Fedez non ha mai partecipato alle puntate da solo, ha sempre voluto al suo fianco la moglie Chiara Ferragni, che sui social non ha potuto fare a meno di documentare i suoi look super glamour scelti per le dirette televisive, dal tubino marrone al maxi dress nero con lo spacco vertiginoso. Certo, ha seguito le esibizione tra il pubblico, evitando di apparire di fronte i riflettori, ma è chiaro che per lei è sempre stato un evento speciale. Ieri sera la coppia italiana più famosa di Instagram ha pensato bene di portare con sé anche i figli, i piccoli Leone e Vittoria. I due, entusiasti di questa "gita" improvvisa, hanno avuto la possibilità di entrare nel backstage e di salire sull'ambito palco a poche ore dall'inizio della diretta.

Vittoria nel backstage con Chiara

I Ferragnez al completo ai Live

Per le ultime prove poco prima dell'inizio della puntata Fedez ha puntato sulla sobrietà di una felpa nera, vestendosi così in coordinato con la moglie Chiara, apparsa super trendy con una giacca di pelle oversize. I veri protagonisti della serata, però, sono stati i bimbi: Vittoria ha indossato jeans neri e felpina rosa confetto, mentre Leone ha preferito un maglioncino blu con delle righe colorate sul petto. I piccoli di casa Ferragnez hanno poi "preso il posto" di Ambra e Morgan, improvvisandosi giudici con tanto di maxi cuffie e microfono. Alla domanda del papà "Vi è piaciuta questa esibizione?" hanno risposto un sicuro "sì". Insomma, Leone e Vitto sembrano essere già pronti per il debutto in tv: da grandi seguiranno le orme dei genitori?

