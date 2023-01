Leone con gli stivali coniglio: i baby Ferragnez sfoggiano le scarpe peluche Prima di tornare alla routine, Chiara Ferragni si è goduta un pranzo in famiglia con le sorelle e i figli Leone e Vittoria, adorabili con le scarpe ispirate ai musetti degli animali.

A cura di Beatrice Manca

Le vacanze natalizie sono finite e anche la famiglia Ferragnez è tornata a Milano. Prima di tornare alla routine, Chiara Ferragni e le sorelle Valentina e Francesca si sono riunite per un pranzo domenicale insieme alla mamma Marina Di Guardo e ai piccoli Leone e Vittoria. Questa volta sono i baby Ferragnez a rubare la scena con i loro look: avete notato le scarpine peluche?

I look "gemelli" di Leone e Vittoria

Il mese che varrà sarà un turbinio di emozioni per la famiglia di Chiara Ferragni: l'imprenditrice digitale sarà al Festival di Sanremo e in tanti si chiedono se porterà i figli con sé. Per ora l'imprenditrice si gode le tranquille giornate in famiglia portando i bambini a pranzo fuori con nonna e zie. Leone e Vittoria hanno sfoggiato due bomber caldi e morbidi, ideali per difendersi dal freddo di gennaio: quello di Vittoria appartiene alla collezione firmata Chiara Ferragni Brand, così come il berretto grigio di Leone.

Leone e Vittoria Ferragni

Le scarpe con gli animaletti di Leone e Vittoria

I look dei baby Ferragnez sono completati da tenere scarpe con i "musetti" degli animali: Vittoria ha le scarpine con il velcro indossate sotto ai pantaloni in tartan, mentre Leone indossa i pantaloni Chiara Ferragni e un paio di stivali imbottiti color biscotto con le orecchie da coniglio. I buffi stivaletti sono firmati Donsje e sono tra i modelli invernali preferiti del figlio di Chiara Ferragni e Fedez, che li indossa spesso. Le scarpine sono in vendita online al prezzo di 129 euro.

Stivali Donsje

Ancora una volta i piccoli Ferragnez dimostrano di aver ereditato la passione della famiglia per la moda: li aspettiamo all'Ariston?