Laura Pausini cambia stile: i look futuristici nascondono un indizio sul concerto a Venezia Laura Pausini si prepara a un’estate fitta di appuntamenti e concerti e sui social anticipa alcune le scelte di stile, dai gioielli da viso agli abiti tridimensionali che sembrano disegnati sul corpo.

A cura di Beatrice Manca

Foto via Instagram @laurapausini

Abiti tridimensionali, come ali di farfalla, rami argentati intrecciati tra i capelli e copricapi dal sapore etnico: Laura Pausini si mostra sui social in un'inedita versione ‘futuristica'. La svolta di stile è un'anticipazione del lavoro che sta facendo per i concerti di Venezia e Siviglia insieme alla stylist Susanna Ausoni. Questa, per la cantante, sarà un'estate fitta di impegni: il 24 giugno sarà in concerto a Campovolo per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna e ha appena annunciato l'uscita di un nuovo singolo, Il primo passo sulla luna.

Laura Pausini anticipa i look per i concerti

A luglio Laura Pausini sarà in concerto a Venezia, per proseguire il tour internazionale alla volta della Spagna, con una doppia data a Siviglia. In queste settimane l'artista è al lavoro per curare ogni aspetto della performance, inclusi gli abiti che indosserà sul palco. Un lavoro di concetto, oltre che di stile, portato avanti insieme ai fidati stylist Susanna Ausoni e a Pablo Patanè. Laura Pausini ha deciso di regalare ai fan una piccola anteprima sui social con un carosello di foto. "Da oggi vi mostrerò ciò che da settimane sto preparando per i concerti di Venezia e Sevilla – ha scritto sui social – Le collaborazioni che stiamo facendo per i visual sono davvero speciali". Le foto non sono state condivise a caso, ma contengono un piccolo indovinello per i fan: "Chissà se guardando questi look indovinerete la scaletta…"

Laura Pausini in Iris Van Herpen

La svolta di stile di Laura Pausini

Nelle prime foto vediamo Laura Pausini come una creatura lunare, con un abito tridimensionale e semitrasparente che sembra disegnato sul corpo. Si tratta di un modello di Iris Van Herpen, casa di moda famosa per le creazioni che combinano ispirazioni del mondo naturale a una sofisticata tecnologia che permette di tagliare e ‘plasmare' il tessuto come in una scultura. Completa il look un copricapo in argento, come un gioiello da viso, che fascia delicatamente la nuca e le guance come un ramo d'edera. Anche nelle foto successive indossa un particolare copricapo gioiello, firmato House of Malakai. Il conto alla rovescia per i concerti è iniziato: non resta che scoprire nuovi indizi prima di vederla sul palco.