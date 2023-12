Lady Diana, la celebre intervista alla BBC del 1995 torna a far discutere A distanza di 28 anni, l’intervista di Diana Spencer nel 1995 alla BBC continua a far discutere: la decisione del giudice britannico Brian Kennedy KC riapre i dubbi su i metodi usati per ottenere il colloquio.

A cura di Arianna Colzi

Ventotto anni fa, nel 1995, Lady Diana rilasciò la celebre intervista alla BBC in cui dichiarò che il marito, l'attuale Re Carlo III, la tradiva con Camilla Parker Bowles. L'intervista, rilasciata al giornalista Martin Bashir, si tenne nelle stanze di Kensington Palace, dove la Principessa viveva con Carlo e i due figli, William e Harry. Nel 2021, un'inchiesta ha rivelato come le dichiarazioni fossero state estorte con l'inganno, senza la piena convinzione di Lady D. Ora, a distanza di due anni, il fratello di Diana, il conte Charles Spencer, torna a chiedere chiarezza, anche alla luce degli episodi di The Crown 6 che raccontano gli ultimi mesi di vita della Principessa.

Elizabeth Debicki nei panni di Diana nella scena dell'intervista in The Crown 5

Lady Diana, la BBC costretta a pubblicare le email con la Principessa

Il Daily Mail e altri tabloid britannici hanno reso noto che alla BBC è stato ordinato di rilasciare le email segrete di Diana Spencer. Due anni fa l'emittente televisiva britannica aveva dovuto scusarsi pubblicamente con re Carlo, William e Harry per "il modo in cui la Principessa Diana fu aggirata e il conseguente effetto che (quell’intervista) ha avuto sulle loro vite". L'inchiesta che coinvolse il giornalista Martin Bashir e la BBC, ha portato alla luce come il giornalista si fosse servito di documenti e estratti conti falsi che lo aiutarono a ottenere l'intervista con Lady D.

L'intervista fu vista da 23 milioni di cittadini britannici: nel corso del colloquio, Lady D parlò anche della sua depressione post-parto e della bulimia. Il conte Spencer, fratello di Diana, ha rivelato pochi giorni fa, a Radio 4, emittente della stessa BBC, di temere che un "insabbiamento dell'insabbiamento", riferendosi alla scarsa disponibilità di Bashir a parlare dell'intervista.

La notizia di questi giorni, invece, è che il tribunale ha dato l'autorizzazione alla pubblicazione delle mail scambiate dalla Principessa con il giornalista. Il giudice Brian Kennedy KC ha ordinato il rilascio dello scambio telematico anche per appurare eventuali responsabilità dell'emittente televisiva che, stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe assecondato i metodi poco trasparenti di Bashir per poter ottenere l'intervista.