La Sfera Poké diventa un gioiello prezioso: i prezzi della collezione Tiffany&Co. ispirata ai Pokémon Tiffany&Co. ha annunciato un’esclusiva collaborazione con l’artista Daniel Arsham per il lancio di una collezione di gioielli ispirata ai Pokémon: ecco tutti i dettagli e i prezzi dei preziosi.

A cura di Valeria Paglionico

Siete fan dei Pokémon e andate sempre alla ricerca di nuovi accessori a tema? È arrivata la collezione che fa per voi ed è perfetta per aggiungere un tocco davvero luccicante alla vostra immagine, magari in vista del Natale alle porte. A firmarla è stata la gioielleria di lusso Tiffany&Co., che proprio nelle ultime ore ha annunciato ufficialmente un'esclusiva collaborazione con il franchise Pokémon. Il brand ha chiesto all'artista Daniel Arsham di trasformare le icone del noto cartone in collane, ciondoli e scrigni preziosi: ecco tutti i dettagli e i prezzi dei diversi pezzi della linea

La collaborazione tra Tiffany&Co. e Daniel Arsham

Siamo sempre stati abituati ad associare il marchio Tiffany&Co. agli anelli di diamanti, ai preziosi con l'iconica T e ai cuori logati ma a partire da questo momento possiamo aggiungere alla lista anche una collezione ispirata ai Pokémon, le creature immaginarie che gli umani possono catturare, allenare e far combattere per divertimento.

Daniel Arsham con la Poké Ball di Tiffany&Co.

L'esclusiva linea è nata dalla collaborazione con l’artista contemporaneo Daniel Arsham, è stato lui a reinterpretare in chiave preziosa i protagonisti del cartone, rifacendosi alla sua estetica "Future Relics", ovvero l'arte di reinventare gli oggetti di tutti i giorni come scoperte archeologiche provenienti da un futuro immaginario. La capsule Tiffany & Arsham Studio e Pokémon si ispira alla mostra giapponese dell'artista intitolata A Ripple in Time, la cui particolarità sta nel fatto che ha presentato una varietà di opere d'arte Pokémon intese a evocare il passare del tempo.

Poké Ball Tiffany Blue

I gioielli dei Pokémon firmati da Tiffany&Co.

La collezione di Tiffany& Co. dedicata ai Pokémon è composta da nove modelli di gioielli, dai ciondoli alle collane, tutti decorati con i diversi "mostriciattoli" iconici, ovvero Pikachu, Charmander, Squirtle, Jigglypuff, Cubone o Mew. I capi chiave sono la collana con i pendenti dei sei i protagonisti del cartone e quella dedicata solo a Pikachu, proposta in due diverse dimensioni sia in argento sterling ossidato con accenti di diamanti che in oro giallo.

La collana di Pikachu

A rendere iconica la collezione è anche l'esclusivo packaging pensato appositamente per l'occasione: i design in argento sterling ossidato sono confezionati in una Tiffany & Arsham Studio e Pokémon Blue Box, mentre una Poké Ball Tiffany Blue ospita i pendenti dorati di Pikachu. Quali sono i prezzi dei diversi preziosi? Al momento non sono ancora indicati sul sito della gioielleria visto che la capsule sarà disponibile in Nord America e Giappone solo a partire da dicembre, ma probabilmente si partirà da 1.300 dollari (circa 1.200 euro) per i prodotti più economici e si arriverà ai 30.000 dollari (27.000 euro) per quelli più preziosi.