La moda è ossessionata dai Pokemon: perché Fendi ha messo Dragonite sulle borse

"Gotta Catch ‘Em All" ("Devo prenderli tutti"): siamo cresciuti con questo slogan nelle orecchie, canticchiato anche nella sigla di uno dei cartoni animati più popolari di sempre, che ha fatto la storia. Si tratta di Pokemon, serie animata di grande successo che ha dato vita a un franchising illimitato e redditizio tra film, videogiochi, giochi di carte e da tavolo, figurine, puzzle, oggetti di cartoleria e chi più ne ha più ne metta. Queste creature hanno conquistato il mondo: anche quello della moda. Negli ultimi anni, infatti, non sono mancate creazioni a tema ispirate ai famosi animaletti: l'ultima è quella firmata Fendi. Il progetto rientra nell'ambito di Friends of Fendi.

I Pokemon conquistano il mondo (della moda)

I Pokemon hanno più volte ispirato il mondo della moda. Una delle prime collezioni è stata negli anni Novanta la linea di Levi's, a cui se ne sono aggiunte molte alter. Di recente ci ha pensato il brand italiano di urbanwear Dolly Noire a realizzare una limited edition a tema, poi c'è stata la partnership con Balmain. La Maison francese e il franchise giapponese hanno collaborato per mettere sul mercato T-shirt, felpe, borse, pantaloni e camicie coloratissimi, con l'iconico Pikachu giallo protagonista. E sempre lui è stato anche il protagonista della collezione realizzata da Comme des Garçons. Tra gli ultimi ad attingere dal colorato universo Pokemon anche Tiffany&Co., con Daniel Arsham: la capsule collection riprende una mostra dell'artista. Collane e pendenti in oro, argento e diamanti, infatti, sono riproduzioni in miniatura delle sue sculture, quelle presentate nell'esposizione Ripple in Time.

Perché Fendi si ispira ai Pokemon

La data da segnare sul calendario è il 4 gennaio, quando la collezione Fendi x Frgmt x Pokémon arriverà online e nelle boutique di tutto il mondo. La linea è in collaborazione con Fragment di Hiroshi Fujiwara. Si compone di borse in varie dimensioni: il baule, la mini baguette, la peekaboo. Su tutto spicca l'iconico logo della Maison e alcuni dei personaggi più noti dell'universo cartoon, con qualcosa in comune. Sono Dratini, Dragonair e Dragonite riprodotti in 3D..

Perché solo Pokémon di tipo drago? Si tratta di un omaggio all'omonimo segno zodiacale cinese. Il 2024 in arrivo, infatti, sarà l'anno del Drago secondo l'oroscopo cinese. Kim Jones, Direttore Artistico della Maison, ama molto la cultura orientale, da cui si è spesso fatto influenzare e affascinare. Inoltre è amico di vecchia data di Hiroshi Fujiwara, con cui ha già collaborato quando era Direttore Artistico della linea uomo per Louis Vuitton. A sua volta, il musicista e designer giapponese ha collaborato con Moncler, Loro Piana e Maserati.

Che significa Anno del Drago

Il Drago è il quinto animale dello zodiaco cinese. Il 2024 sarà appunto, secondo l'oroscopo cinese, l'anno del Drago (di Legno), che farà seguito all'anno del Coniglio, il 2023 che volge al termine. L'ultimo anno del Drago era stato il 2012, poi tornerà nel 2036, ma sarà Drago di Fuoco. Il Drago è in generale un segno ambizioso, avventuroso, che accetta le sfide anche quelle più difficili; è indipendente, gran lavoratore, a volte impulsivo e anche un po' egocentrico, ma di certo impavido e coraggioso. Il Drago di Legno, però, ha un carattere più focoso e passionale nei rapporti interpersonali.