La Birkin bag fatta di Lego: la borsa più costosa al mondo è alla portata di tutti (ma solo con l’AI)

A cura di Valeria Paglionico

Photo by @glam.tol

Le Birkin bag, le iconiche borse "con il lucchetto" firmate da Hermès, sono le più preziose al mondo, tanto che ormai acquistarne una viene considerato più conveniente di un investimento in oro. I loro prezzi, però, non sono decisamente alla portata di tutti, basti pensare al fatto che i modelli più preziosi (come ad esempio quella in pelle di coccodrillo di Chiara Ferragni) costano quanto una casa. Di recente, però, sui social è comparsa una versione "economica" che finalmente potrà avverare i desideri dei fashion addicted più incalliti che non possono permettersi una spesa tanto onerosa: si tratta di una borsa praticamente identica all'originale ma fatta con gli iconici mattoncini Lego.

Il "segreto" delle Birkin bag fatte con i Lego

In quanti su Instagram si sono ritrovati di fronte la foto dell'iconica Birkin bag fatta di mattoncini? La riproduzione è assolutamente perfetta, dal colore arancione simbolo della Maison alla chiusura a lucchetto, fino ad arrivare al manico rigido e alla patta dai dettagli metallici, il tutto accompagnato dalla scatola Lego che mostra la costruzione finita con tanto di indicazione di numero di mattoncini. Coloro che già sognavano di acquistarne una per soddisfare il loro più grande desiderio (e magari aggiungere un tocco di lusso al proprio arredamento) sono destinati a rimanere delusi: non esiste nessuna collaborazione tra Lego ed Hermès, la borsa non è reale e non può essere acquistata, semplicemente è stata riprodotta con l'intelligenza artificiale.

Photo by @glam.tol

Gli accessori di lusso creati con l'AI

A lanciare l'incredibile creazione realizzata con l'AI è stato l'account Instagram GlamTol, che in un album social ha dato vita a un mondo Hermès in versione Lego. Tra gli accessori fatti di mattoncini non ci sono solo le Birkin ma anche le Kelly bag, una cintura con la fibbia a forma di H, una camicia decorata e un intero "villaggio" con gli accessori iconici della Maison, dalle borse alle scarpe. Dopo il successo delle immagini le due aziende penseranno a una possibile parnership? Al momento non c'è nulla in programma, l'unica cosa certa è che esiste un "precedente": un'opera d'arte di Agnieszka Biernacka, artista polacca che nel 2012 ha reso omaggio alla sua passione per i Lego dando vita a una Birkin fatta di mattoncini in pvc e "ossa".

