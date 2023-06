Kylie Jenner, la tutina da avere in estate è in latex e si abbina alle ciabatte di pelo Kylie Jenner è la protagonista della campagna pubblicitaria della nuova collezione Kylie Cosmetics. Sui social ne ha condiviso una piccola anteprima, anticipando il suo audace look in latex.

A cura di Valeria Paglionico

Kylie Jenner non è più semplicemente la sorellina minore di Kim Kardashian diventata famosa grazie al reality di famiglia, è una vera e propria imprenditrice che ha costruito un impero che porta il suo nome. Il brand Kylie Cosmetics che ha lanciato diversi anni fa è famoso in tutto il mondo e, visti i guadagni da capogiro, l'ha aiutata a entrare nella classifica delle giovani miliardarie d'America. Il segreto del suo successo? Si occupa personalmente della creazione dei prodotti e della loro promozione, diventando protagonista delle campagne pubblicitarie lanciate stagione dopo stagione: ecco le foto "rubate" dal backstage che anticipano il nuovo shooting.

Il look alla Britney Spears di Kylie Jenner

Come sarà la nuova campagna di Kylie Cosmetics? All'insegna della sensualità e a dimostrarlo sono le foto che l'imprenditrice ha condiviso in anteprima sui social. Al motto di "Behind the scenes", ovvero "Dietro le quinte", si è lasciata immortalare sul set fotografico alle prese con le pose pià svariate. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato però il suo look total white. Sarà perché voleva ricordare Britney Spears in Ops! I did it again o perché semplicemente intendeva rivelare l'incredibile forma fisica dopo il secondo parto, ma la cosa certa è che Kylie ha indossato una micro tutina in latex bianco.

Kylie Jenner con le ciabatte sul set

Kylie Jenner con le ciabatte sul set

La tutina è un modello seconda pelle in bianco latte, è smanicato, a girocollo e con dei pantaloncini cortissimi che lasciano le gambe nude. La particolarità della mini jumpsuit? Essendo in latex fascia fino all'estremo le forme, non lasciando nulla all'immaginazione. Il dettaglio che non è passato inosservato è che Kylie ha abbinato la tutina non solo agli occhiali da sole da diva ma anche a delle originali ciabatte di pelo in tinta. Forse non si aspettava di essere inquadrata a figura intera, ma è chiaro che per "compensare" la scomodità del capo doveva necessariamente rinunciare ai tacchi. In quante avranno il coraggio di riprodurre l'outfit nella vita reale?

https://www.instagram.com/p/CtNo7NGLqnS/