Kim Kardashian e la lotta alla psoriasi: sui social mostra l'eruzione cutanea sulla gamba Kim Kardashian è tornata a parlare della sua lotta alla psoriasi: le eruzioni cutanee sono tornate, questa volta sulla gamba, e non ha esitato a mostrarle sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ama avere un rapporto molto diretto con i fan e, sebbene lo show dedicato alla sua famiglia sia ormai arrivato al termine, continua a documentare ogni aspetto della quotidianità sui social. Feste da sogno organizzate nell'enorme villa, collezioni di intimo esclusive lanciate col suo brand, impegni professionali all'insegna del glamour, dalle sfilate parigine ai red carpet internazionali: la vita dell'imprenditrice sembra essere un vero e proprio sogno. La cosa che in pochi sanno, però, è che anche lei si ritrova ad affrontare dei piccoli problemi "comuni", un esempio? Su Instagram ha parlato apertamente della sua psoriasi, mostrando in primo piano i segni della malattia sul corpo.

La lotta di Kim Kardashian contro la psoriasi

Era il 2011 quando Kim Kardashian ha parlato per la prima volta apertamente del suo problema con la psoriasi, una malattia autoimmune che ha ereditato dalla mamma Kris Jenner. Cosa provoca? La comparsa su tutto il corpo delle eruzioni cutanee squamose, pruriginose e infiammate. Per molto tempo la cosa l'ha fatta sentire insicura, soprattutto quando le infiammazioni sono apparse sul viso, ma ad oggi ha imparato a conviverci, sapendo bene che in caso di necessità esistono dei prodotti di make-up ad hoc per coprire l'arrossamento. Certo, inizialmente aveva provato a mascherare i segni facendo delle lampade abbronzanti, ma ad oggi sembra aver capito che quel rimedio è tutt'altro che efficace.

La psoriasi di Kim Kardashian

Kim Kardashian contro i tabù

Nelle ultime ore Kim è tornata a parlare della malattia che la affligge e lo ha fatto perché la psoriasi è ricomparsa, questa volta sul polpaccio destro, dove attualmente ha una grossa macchia rossa a forma di cuore. "È come se mi attraversasse tutta la gamba e non so cosa stia succedendo, ma devo capirlo… è pazzesco", ha dichiarato la star. Oltre al rossore, la zona ha cominciato anche a essere dolorante, cosa che rende il problema ancora più insopportabile. L'imprenditrice ha sottolineato di aver fatto davvero di tutto per curarla ma di non aver ancora trovato una soluzione definitiva. In compenso, ha fatto sì che la malattia non fosse più un tabù: colpisce chiunque, anche le star, ed è necessario sempre imparare ad accettarla.

La psoriasi di Kim Kardashian