Kim Kardashian è irriconoscibile con i capelli corti e le sopracciglia sottili La fondatrice di Skims posa per una copertina sfoggiando un taglio drastico e un look inedito, aprendosi in racconti molto personali: da quello che la fa sentire sexy alla cotta per un personaggio famoso.

A cura di Annachiara Gaggino

Kim Kardashian sulla copertina di CR Fashion book

Gli scatti di Kim Kardashian con i capelli cortissimi sono stati condivisi sui profili social dell'imprenditrice. Protagonista della cover di CR Fashion book, la star dei reality posa con un nuovo taglio e le sopracciglia sottili, stile anni Duemila. "È pazzesco, ero sulla prima copertina e ora, 10 anni dopo, mi ispiro ancora a Carine Roitfeld. Vi amo. Grazie per avermi ospitata", scrive su Instagram. È la quarta volta, infatti, che l'americana quarantaduenne posa per la copertina della rivista dell'editor francese Carine Roitfeld. Questa volta una delle donna più famose del mondo si apre, si racconta, da quello che la fa sentire serena alla sua cotta per un personaggio famoso.

Kim Kardashian in uno scatto per CR Fashion book

Il look di Kim Kardashian nella copertina

La nota influencer si mostra con un aspetto inedito, abbandonando le lunghe onde da sirena che di solito sfoggia, sceglie di stupire con quella che si presume sia una parrucca: un taglio cortissimo, maschile, in pose che si allontanano dall'immagine di donna seducente e alla moda a cui ci ha abitati. La trend-setter ora siede su un divano, con lo sguardo fisso sull'obiettivo di Nadia Lee Cohen che ne cattura le espressioni intense con scatti in bianco e nero che ne enfatizzano la drammaticità. Sopracciglia sottilissime e occhiali da vista, anche il look è semplice. In alcune immagini indossa una canottiera bianca firmata MSGM mentre in altre foto è immortalata con un maglione Jacquemus con scollo a V, collant e ballerine stringate.

Kim Kardashian in uno scatto per CR Fashion book

I segreti di Kim Kardashian

"I momenti in cui mi sento più sexy? Dopo un buon allenamento, o quando mi sveglio con i capelli disordinati e senza trucco", ha raccontato la fondatrice di Skims. Mentre confessa anche un amore platonico verso un personaggio famoso: John Fitzgerald Kennedy. Nella lista di icone che la ispirano ci sono le grandi dive degli anni gloriosi di Hollywood, come Marylin Monroe e Elizabeth Taylor, ma anche le sue sorelle e sua madre, descrivendole così: