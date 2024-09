video suggerito

Katherine Kelly Lang da giovane, com’è cambiata l’attrice che interpreta Brooke Logan in Beautiful Katherine Kelly Lang è l’attrice che dal 1987 veste i panni di Brooke Logan, personaggio storico della soap opera “Beautiful”: ecco com’è cambiata in questi 37 anni la diva americana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Katherine Kelly Logan

Katherine Kelly Lang è un'attrice statunitense, principalmente nota per il ruolo di Brooke Logan che ha interpretato nella soap opera Beautiful. Lang veste i panni di Brooke dal 1987, anno in cui la serie ha fatto il suo debutto. In Italia, tantissimi spettatori si sono affezionati al suo personaggio, che è cambiato e "cresciuto" durante questi 37 anni. L'attrice, che ha compiuto 63 anni, sarà ospite nella puntata di giovedì 26 settembre del Grande Fratello 2024/2025.

Gli inizi di Katherine Kelly Lang in Beautiful: una giovane Brooke Logan

Nata a Los Angeles il 25 luglio 1961, Katherine Lang nasce in una famiglia di artisti: la madre Judith era un'attrice e il nonno paterno, Charles Lang, era uno dei direttori della fotografia più importanti del cinema americano dei primi del Novecento, portandosi a casa anche un Premio Oscar nel 1932 per Addio alle Armi. Dopo aver ottenuto piccole parti, Lang fa i provini per il ruolo di Caroline Spencer in Beautiful, che poi andrà a Joanna Johnson.

Katherine Kelly Lang nel 1992

La troupe le offre il ruolo di Brooke, che, contrariamente al copione iniziale, prenderà il posto di Caroline sia come protagonista, sia come grande amore di Ridge. Tra le foto degli anni Ottanta che la ritraggono, Katherine Kelly Lang è una giovane ragazza californiana, altissima e dagli occhi azzurri. I lunghi capelli biondi erano tocco finale alla sua immagine di ragazza acqua e sapone.

Katherine Kelly Lang nel 1987

L'evoluzione di Katherine Kelly Lang

Negli anni l'evoluzione estetica di Katherine Kelly Lang è stata anche quella di Brooke Logan, personaggio di cui ancora oggi veste i panni. Nel corso degli anni i look dell'attrice sono cambiati: durante gli anni Novanta, Lang sfoggia un pixie cut, che ha ricordato anche in un recente post Instagram: "Tempo fa, avevo un taglio di capelli pixie. Qualcuno si ricorda che anno era?".

Il pixie cut dell'attrice

Negli anni, poi, l'hairstyle è diventato sempre più corto e Lang si è divertita a giocare con i capelli, così come le esigenze di scena l'hanno costretta a rivoluzionare la sua chioma. Sempre negli anni Novanta, l'attrice è elegantissima con un caschetto lungo con due lunghi ciuffi sulla parte davanti dell'acconciatura, perfetta per quegli anni.

L'attrice nel 1995

Le foto di Katherine Kelly Lang oggi

Oggi Katherine Kelly Lang è un'attrice conosciuta in tutto il mondo. Negli anni è stata ospite di diversi programmi in Italia come Ballando con le stelle nel 2014, La vita in diretta e Verissimo. Lang si è sposata due volte e ha tre figli: Jeremy Skott, Julian e Zoe Katrina. Oggi i fan di tutto il mondo continuano ad apprezzarla e a omaggiarla per il suo ruolo trentennale.

Katherine Kelly Lang oggi