Kate Middleton: sorridente e innocua in pubblico ma in privato è pronta a lottare per ciò che vuole Com'è Kate Middleton in privato? A rivelarlo è stato un esperto reale, secondo il quale la principessa sarebbe "gentile e innocua" in pubblico ma estremamente forte "dietro le quinte".

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton viene ormai considerata la principessa perfetta: nata borghese ma entrata nella Royal Family dopo il matrimonio con il principe William, ha più volte dimostrato di aver sempre vantato un atteggiamento e uno stile da lady, tanto che ad oggi è un'indiscussa icona di eleganza a livello internazionale. La sua storia d'amore, inoltre, non è solo iconica, è anche una vera e propria fiaba moderna e non sorprende che ancora oggi faccia sognare gli animi più romantici. In quanti, però, sanno com'è la principessa tra le mura domestiche? Se in pubblico appare sempre sorridente e innocua, quando i riflettori si spengono metterebbe in atto una drastica trasformazione.

Omid Scobie, l'autore del libro scandalo Endgame, ha decritto Kate Middleton come una delle protagoniste del romanzo La fabbrica delle mogli, ovvero una donna un po' troppo omologata e sottomessa a degli stereotipi imposti dall'esterno. Questo la porterebbe ad apparire sempre innocua e sorridente in pubblico, proprio come successo durante la tradizionale messa di Natale a Sandringham. La verità, però, sarebbe ben diversa rispetto alle apparenze e a rivelarlo è stato l'esperto reale Valentine Low, che in un'intervista rilasciata a People ha raccontato com'è davvero la principessa in privato, quando rimane da sola con i figli e con il resto della famiglia.

Kate Middleton ha "una mente forte"

Valentine Low ha appena pubblicato il libro Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown e, intervistato da alcuni tabloid britannici, non ha esitato a parlare di Kate Middleton. "Ha questa immagine pubblica di donna gentile e sorridente, oserei dire innocua ma in realtà ha una mente forte ed è pronta a lottare per ciò che che vuole e ciò che pensa sia giusto", sono state queste le parole dello scrittore. Kate penserebbe inoltre "strategicamente" agli interessi a lungo termine della famiglia reale e della monarchia, dando così l'ennesima prova di essere una principessa nata. Insomma, "dietro le quinte" Kate Middleton sarebbe dunque molto più dura di quanto appare e sarebbe proprio questo a renderla un supporto cruciale per il principe William.

