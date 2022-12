Kate Middleton non ha più la sua segretaria privata: si è dimessa dopo la morte della regina Da quando la regina è morta Kate Middleton è diventata principessa del Galles (titolo in precedenza appartenuto a Lady Diana, ma non si sarebbe mai aspettata che la cosa avrebbe portato delle rivoluzioni nel suo staff. La segretaria privata Hannah Cockburn-Logie si è infatti dimessa.

A cura di Valeria Paglionico

L'assetto della Royal Family è radicalmente cambiato da quando la regina Elisabetta II è morta a inizio settembre. Innanzitutto a prendere il suo posto è arrivato Carlo col nome di re Carlo III, che fin dal primo discorso ufficiale ha annunciato che Camilla, la nuova regina consorte, avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella monarchia. Come se non bastasse, il principe William e Kate Middleton sono diventati principi del Galles, titolo che dopo la morte di Lady Diana non era mai stato assegnato a nessun Windsor. La cosa che in pochi sanno è che anche lo staff reale è stato rivoluzionato ma le scelte del nuovo sovrano non c'entrano nulla, questa volta è stata la "diretta interessata" a voler dare le dimissioni: ecco cos'è accaduto a corte negli ultimi mesi.

Chi è Hannah Cockburn-Logie

Kate Middleton ha sempre avuto diversi assistenti personali, dalla stylist alla truccatrice, fino ad arrivare alla segretaria privata. Quest'ultima, in particolare, ha deciso di dimettersi per motivi personali poco dopo la morte della regina. Si chiama Hannah Cockburn-Logie e, dopo aver lavorato a lungo per Carlo e Camilla, negli ultimi due anni è stata il braccio destro della Duchessa, colei che ha curato nei minimi dettagli l'agenda dei suoi impegni istituzionali. Stando a quanto trapelato dai tabloid britannici, avrebbe detto addio non solo al lavoro a corte ma anche all'incarico di direttrice della Royal Family Foundation, l'ente di beneficenza dei principi del Galles.

Kate Middleton, chi le fa da segretaria ora

La decisione risale a qualche mese fa, ovvero a poco prima che Kate diventasse principessa del Galles (una delle posizioni più importanti nella Royal Family). Il motivo non è noto ma non si esclude che possa essere legato alla scomparsa della sovrana, con la quale condivideva un rapporto di reciproca stima. Ora Buckingham Palace è alla ricerca di un nuovo segretario privato, anche se al momento a prendere il posto della Cockburn-Logie è l'assistente della Middleton Natalie Barrows. I compiti che andrà a ricoprire? Deve saper coordinare la corrispondenza della principessa, organizzare i suoi impegni reali, aiutarla con i numerosi regali ricevuti a palazzo e persino portarle la borsa.