Kate Middleton concede abbracci e selfie ai fan: il motivo nascosto dietro la rivoluzione reale Avete notato che Kate Middleton è apparsa molto meno formale del solito durante i recenti eventi istituzionali? Ha concesso spesso abbracci e selfie ai sudditi e il motivo nascosto dietro questa piccola rivoluzione è molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo la morte della regina Elisabetta II Kate Middleton è diventata ufficialmente principessa del Galles, ottenendo il titolo che in precedenza era appartenuto a Lady Diana. Sebbene in molti credessero che la cosa l'avrebbe resa ancora più formale, in verità le cose sono cambiate in modo drastico. Durante le recenti apparizioni pubbliche la moglie di William è apparsa decisamente più calorosa, tanto da aver concesso abbracci e selfie ai sudditi presenti. In quanti conoscono il vero motivo nascosto dietro questa rivoluzione reale?

Kate Middleton è molto meno forma il pubblico

Siamo sempre stati abituati a credere che i reali dovessero mantenere un certo distacco dai sudditi per questioni di etichetta, ma da qualche tempo a questa parte le cose sono cambiate. A dimostrarlo è stata Kate Middleton, che durante le recenti apparizioni pubbliche ha concesso spesso ai fan dei selfie. Come se non bastasse, ha anche abbracciato calorosamente molti di loro, primo tra tutti il suo ex professore di storia del liceo durante un viaggio professionale in Cornovaglia. Si tratterà di un segno di evoluzione personale o di una rivoluzione reale?

Kate Middleton abbraccia i fan

È una risposta alle accuse di Harry e Meghan?

L'atteggiamento meno formale dei Royals in pubblico sarebbe legato alle recenti rivelazioni shock di Meghan ed Harry, questi ultimi hanno accusato Kate di essere fredda e poco propensa al contatto fisico sia in pubblico che nella vita privata. Da qualche settimana, però, la Middleton sembra essere molto più spontanea, aperta e affabile rispetto a qualche anno fa. In molti credono che si tratti semplicemente di un caso, mentre i più critici pensano che il tutto venga fatto per smentire le dichiarazioni dei Sussex. La cosa certa è che in questa nuova versione la principessa è più raggiante che mai: in quanti sognano di incontrarla solo per scattarsi un selfie al suo fianco?

Leggi anche Kate Middleton addobba l'albero di Westminster col tradizionale maglione di Natale