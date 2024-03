Julia Roberts rende chic la camicia bianca: come indossare il capo basic anche di sera La camicia bianca è il classico capo basic che non smette mai di essere di tendenza. Julia Roberts l’ha indossato a un evento a Los Angeles abbinandolo con una gonna nera a balzi: ecco alcuni consigli su come creare look glamour con questo capo genderless. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Julia Roberts

Julia Roberts ha realizzato una collezione di gioielli con Chopard, marchio francese con cui collabora da anni. Per l'evento di lancio allo Chateau Marmont di Los Angeles, l'attrice ha stupito tutti indossando una camicia bianca, un classico genderless sempre chic. Ora che si sta avvicinando la primavera 2024, questo capo diventerà uno dei must nel nostro guardaroba. Troppo spesso, però, tendiamo a non indossare la tradizionale white shirt la sera: in realtà, con qualche accorgimento, è possibile rendere questo indumento super glamour anche per uscire a cena.

Julia Roberts, la camicia basic con la gonna a balze

Julia Roberts, da anni volto e brand ambassador di Chopard, ha sfoggiato un look black and white all'evento di lancio della sua collezione in collaborazione con il brand francese. Sia la camicia bianca che la gonna a balze sono firmati Carolina Herrera e fanno parte della collezione Autunno/Inverno 2024–25. L'outfit della diva è lo stesso che ha calcato la passerella di New York lo scorso febbraio, con la semplice camicia che si indossa con la gonna vaporosa a vita alta che si stringe in vita. A completare il look un paio di décolléte nere e una collana tempestata di turchesi, smeraldi e rubelliti color ciliegia, disegnata proprio da lei.

Julia Roberts in Carolina Herrera

Come la camicia bianca diventa glamour: gli abbinamenti

Se Carolina Herrera ha proposto la camicia bianca una gonna a vita alta nera, per consigliarvi come abbinare questo capo anche la sera non possiamo non partire dal look più semplice di tutti: camicia biancia, jeans e scarpe a vostra scelta, sia décolléte, sia semplici sneakers. Le passerelle Primavera/Estate 2024 ci offrono degli spunti: Max Mara abbina il capo rivisitato con scollo profondo con una gonna nera lunga e morbida, un outfit perfetto per l'estate.

Valentino Haute Couture P/E 2024

Sia Stella McCartney che Valentino Haute Couture propongono di armonizzare la silhouette formale della camicia bianca con un paio di micro shorts: se scegliete un modello oversize, potete lasciarla libera a coprire gli shorts, mentre se è un modello più slim potete metterla dentro. Altro abbinamento evergreen quello proposto da Fendi, con la camicia leggermente larga e svasata che lascia aperti i bottoni sul décolléte indossata con un paio di shorts marroni a vita alta. Un look perfetto per le sere d'estate.

Fendi P/E 2024