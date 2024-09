Jessica Morlacchi ieri e oggi: com’è cambiata la cantante dei Gazosa in gara al Grande Fratello

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Jessica Morlacchi

Jessica Morlacchi è una delle concorrenti del Grande Fratello 2024 condotto da Alfonso Signorini. Nata a Roma nel 1987, è stata per anni la cantante dei Gazosa, band con cui ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel 2001. A soli quattordici anni Morlacchi e il gruppo lanciano Www.mipiacitu tormentone estivo di quell'anno e uno dei singoli più noti della band. Il gruppo, che si è diviso nel 2003, si riunisce nel 2022 con la formazione iniziale a esclusione di Jessica Morlacchi, che nel frattempo ha intrapreso la carriera solista e ha partecipato a diversi programmi Rai. Vediamo com'è cambiata la ragazza ribelle che cantava Stai con me (Forever).

Jessica Morlacchi (la prima a sinistra) con i Gazosa

L'evoluzione di Jessica Morlacchi

La cantante debutta nel mondo dello spettacolo a 14 anni, appena adolescente. Frotwoman e bassista, Jessica Morlacchi fonda il gruppo nel 1998 con il nome di Eta Beta che poi si trasformerà in Gazosa. Dopo la vittoria con Stai con me (Forever) al Festival di Sanremo, il gruppo di ragazzi diventa amatissimo dagli adolescenti ma si scioglierà poco dopo il grande successo nel 2003. Morlacchi intraprende la carriera da solista. Nel 2013 debutta a The Voice in squadra con Riccardo Cocciante ma viene eliminata ai live show. I capelli castani con ciocche bionde poco oltre le spalle lasciano il posto a una lunga chioma di capelli mossi.

Jessica Morlacchi a The Voice

Le foto di Jessica Morlacchi oggi

Dopo anni lontano dalle scene, nel 2019 rivela di aver sofferto di depressione e attacchi di panico, come ha raccontato a Oggi è un altro giorno talk show di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Il programma, di cui è ospite fisse, chiude i battenti nel 2023. Durante la trasmissione vediamo Morlacchi più matura e anche i capelli cambiano: la cantante sfoggia un bob lungo e i capelli sono sempre più scuri, più verso il moro che verso il castano. Entrata nella casa del Grande Fratello, Jessica Morlacchi sfoggia sempre capelli corti, stavolta però appena oltre le spalle, proprio come quando aveva iniziato con i Gazosa.