Il vestito con lo scollo “a punta” di Mariasole Pollio a X-Factor è iconico (e costa quasi 2mila euro)

Mariasole Pollio è la conduttrice di Ante Factor e, in occasione della seconda puntata del talent di Sky, è tornata a dare il meglio di lei in fatto di stile. Chi ha firmato il suo abito rosso con lo scollo a punta?

Continuano i Live di X-Factor 2025, l'ultima e attesissima fase del talent show di Sky che ogni anno dà spazio ai giovani artisti del mondo della musica. Al di là dei cantanti in gara e dei giudici, in ogni puntata c'è anche un ospite speciale (ieri a infiammare il palco è stata Emma Marrone col suo nuovo singolo Brutta Storia) e Mariasole Pollio, conduttrice di Ante Factor, la diretta dal backstage durante la quale intervista in esclusiva tutti i protagonisti dei Live. Quest'ultima è la grande rivelazione di quest'anno, vista la grinta, il sorriso smagliante e lo stile glamour inconfondibile: cosa ha indossato per la seconda puntata di ieri?

Cosa ha indossato Mariasole Pollio per la seconda puntata di X-Factor 2025

Se per il debutto aveva puntato sul total black con un paio di audaci stivali di pizzoun paio di audaci stivali di pizzo, per la seconda puntata di Ante Factor andata in onda ieri Mariasole Pollio ha lasciato spazio ai colori. Seguita dalla fidata sylist @chiamatelamimi, ha scelto il rosso fuoco con un abito iconico che ha letteralmente fatto la storia della moda.

Mariasole Pollio in David Koma

Si tratta di un modello firmato David Koma, ha la minigonna fasciante e a effetto portafoglio e il bustier scultura con la scollatura asimmetrica, ovvero contraddistinta da un monospalla "a punta". Qual è il suo prezzo? Facendo parte di una vecchia collezione, non è disponibile sul sito ufficiale del brand, è possibile trovarlo sugli e-commerce di moda di lusso in versione total black (viene venduto a 1.930 euro).

David Koma

I sandali a spirale di Mariasole Pollio

Per quale motivo l'abito rosso di Mariasole Pollio è iconico? Incarna alla perfezione lo stile di David Koma, stilista che, ispiratosi alle silhouette degli anni '50, ha modernizzato le forme classiche con combinazioni di tessuti e ricami couture. La scollatura architettonica, in particolare, ha contraddistinto la collezione che ha segnato il suo successo internazionale, ovvero quella realizzata per laurearsi alla Central Saint Martin's di Londra. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un altro accessorio iconico: i sandali Cleo di Rene Caovilla, quelli con la spirale di cristalli che fascia il polpaccio. Non è mancato il tocco prezioso, ovvero degli orecchini a cerchio total gold.