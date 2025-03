Tananai, il tatuatore Anakin svela il significato del disegno sulla gamba (e un retroscena)

video suggerito

Tananai è ospite della seconda puntata del serale di Amici. Il cantante, pronto per il tour estivo, oltre alla musica ama molto anche i tatuaggi.

A cura di Giusy Dente

Tananai (Alberto Cotta Ramusino) è un fan dei tatuaggi e quando ha l'ispirazione per un nuovo disegno sa a chi rivolgersi: Anakin è il suo tatuatore di fiducia. L'artista è un nome molto noto tra le celebrities: si affidano al suo ago Damiano David, Il Tre, Fedez, Tony Effe. A Fanpage.it ha spiegato che rispetta sempre molto le richieste altrui, è difficile che dica di no: "Sono dell'idea che sul corpo tuo ci fai quello che ti pare. L'unica cosa che non mi è mai stata chiesta in realtà, però alla quale direi di no, sono tatuaggi politici, per non essere collegato a una fazione piuttosto che a un'altra". Certo, non sempre è facile interpretare ciò il cliente ha in mente, se le idee sono confuse!

Come è nato il tatuaggio di Tananai

Il tatuaggio sulla gamba di Tananai è stato fatto dopo il secondo Sanremo, quello del brano Tango, che ha segnato la sua piccola rivincita nei confronti della classifica. Quell'anno si è posizionato quinto, un risultato estremamente positivo dopo il 25esimo e ultimo posto del 2022 con Sesso occasionale. Proprio un 25 spicca sulla gamba destra del cantante, possibile riferimento proprio alla sua prima esperienza alla gara canora. Gli altri disegni neri, invece, sono stati fatti dopo, dal tatuatore Gabriele Anakin. A Fanpage.it ha ricordato: "Ero felicissimo che mi avesse scelto".

Tananai e Anakin

Però ci ha messo un po' a decifrare le intenzioni del cantante, che aveva delle idee un po' confuse sul disegno da realizzare! Ha ricordato: "Queste sono le indicazioni che mi ha dato: voglio delle cose nere, dei tastini, linee che fanno ué ué ué, delle robe geometriche, ma non troppo e delle fauci". Insomma, non proprio delle indicazioni semplici e chiare!

Il tatuaggio sulla gamba di Tananai

Però hanno portato a casa il risultato e realizzato tutti questi dettagli neri che da metà coscia arrivano fino alla caviglia e circondano anche il ginocchio: "Alla fine gliel'ho fatto, è come se fossero tutte pennellate sulla gamba, tipo pittorico quasi. Ho usato proprio un pennello, preso al negozio di casalinghi e mi sono messo a spennellare la gamba in maniera randomica e poi abbiamo tatuato. Lui voleva rappresentare proprio il caos e ci siamo riusciti".