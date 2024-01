Il regalo da 8mila euro del principe Harry al piccolo Louis che i genitori non gli hanno mai lasciati aprire Il secondogenito di Carlo III avrebbe donato al nipote un’edizione originale del libro Winnie the Pooh al nipote per il battesimo ma William e Kate non gliel’hanno mai lasciato leggere. Come mai i principi del Galles non vogliono che il bambino prenda in mano il libro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Da sinistra: il principe Harry e il principe Louis

Sembra che i dissidi tra il principe Harry e il resto della famiglia reale risalgano a molto tempo fa. Ancor prima della Megxit e della pubblicazione di Spare i rapporti con i principi del Galles stavano iniziando a incrinarsi già poco dopo la nascita del piccolo Louis, nel 2018. Secondo il Daily Mail, infatti, il fratello di William avrebbe regalato al nipote per il battesimo un'edizione originale del classico della letteratura per bambini Winnie the Pooh. Il libro avrebbe un valore stimato tra gli 8mila e i 10mila euro, ma al principino i genitori non avrebbero mai concesso nemmeno di aprirlo.

Il giorno del battesimo di Louis

Il regalo del principe Harry al figlio di William e Kate

Il principe Harry è un collezionista di prime edizioni di libri, una passione che arriva dall'infanzia, quando sua madre gli leggeva favole prima di andare a dormire. Proprio per questo ora ama scovare le prime pubblicazioni dei grandi classici, quella regalato al nipote per il battesimo è una copia originale del 1926. Acquistata nella nota libreria inglese di Peter Harrington, specializzata in libri rari, ne esistono solo 30mila esemplari. Harry è un grande fan dell'orsetto nato dalla mente di Milne, ma alcune indiscrezioni fanno sapere che la sua inde originale fosse quella di Alice nel Paese delle Meraviglie, scartata perché troppo costosa (24mila sterline).

Harry e Meghan il giorno del battesimo di Louis

Perché il principe Louis non ha potuto godersi il regalo

William e Kate non avrebbero mai permesso a Louis di aprire il regalo. Sebbene molti osservatori reali abbiano visto nella scelta dei principi del Galles l'ennesimo affronto nei confronti dell'eterno secondo, la verità probabilmente è un'altra. Il valore del libro non lo rende un pezzo da poter leggere e con cui giocare, quindi, vista anche l'esuberanza del piccolo Louis, hanno preferito tenerlo da parte per darglielo quando sarà più grande.