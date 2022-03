Il nuovo taglio di capelli di Leone: Chiara Ferragni rivela il trucco per farlo andare dal parrucchiere Il piccolo Leone Lucia Ferragni si è tagliato i capelli e mamma Chiara non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social. Ha condiviso alcune Stories mentre è tra le grinfie del parrucchiere, rivelando anche il segreto di cui si serve per farlo distrarre durante una “operazione” tanto delicata.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez sono tra le famiglie più seguite sui social e non perdono occasione per documentare ogni singolo dettaglio della loro quotidianità con foto e video. Chiara Ferragni, in particolare, questa mattina ha immortalato una scenetta tra il dolce e l'esilarante: il taglio di capelli del piccolo Leone. Come tutti i bambini, anche lui trova non poche difficoltà nello stare fermo tra le grinfie dell'hairstylist ma, trattandosi di un'operazione decisamente delicata, è chiaro che è necessario fare molta attenzione. La mamma, dunque, si è servita di un piccolo "trucco" e il risultato è stato super divertente.

Leone si fa tagliare i capelli a casa

In una famiglia social come quella di Chiara Ferragni e Fedez ogni momento della quotidianità viene trasformato in un breve show e a dimostrarlo è stata la recente visita casalinga del parrucchiere. Quest'ultimo è stato ospitato nell'appartamento dei Ferragnez questa mattina per tagliare i capelli a Leone. Come si evince dalle sue ultime foto postate su Instagram, il bimbo aveva ormai dei riccioli biondi che gli coprivano completamente la fronte e per lui era arrivato il momento di dare una spuntatina alla chioma. L'unico piccolo inconveniente? "Teme" le forbici del parrucchiere e non riesce a stare neppure un secondo fermo durante il suo "intervento".

Leone Lucia Ferragni si taglia i capelli

Il nuovo look di Leone Lucia Ferragni

Come ogni mamma, anche Chiara Ferragni ha trovato un metodo infallibile per far tagliare i capelli al figlio senza capricci e senza rischi: fa andare il parrucchiere a casa e tiene il bimbo tra le sue braccia quando l'hairstylist è con le forbici tra le mani. Non sorprende, dunque, che nella didascalia della Stories abbia scritto: "Questo è l'unico modo in cui Leo si fa tagliare i capelli". Certo, non sono mancate le smorfie, le faccine divertenti e le espressioni "sofferenti" ma alla fine tutto si è risolto per il meglio. Oggi Leone ha una chioma impeccabile ed è pronto per accogliere al meglio la primavera alle porte.