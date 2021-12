Il matrimonio di Briga e Arianna Montefiori: dal pizzo alle frange, i due abiti da sposa sono da sogno Briga e Arianna Montefiori sono diventati marito e moglie: lo scorso weekend si sono sposati in Vaticano coronando il loro sogno d’amore. Non hanno rinunciato allo stile e, tra pizzo, paillettes e smoking, il matrimonio è stato un vero e proprio sogno.

A cura di Valeria Paglionico

Briga e Arianna Montefiori hanno coronato il loro sogno d'amore: dopo due anni di fidanzamento sono diventati ufficialmente marito e moglie lo scorso weekend. Qualche mese fa erano apparsi innamoratissimi e affiatati sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, oggi li abbiamo ritrovati in versione bridal alle prese con il grande passo. Sabato hanno infatti pronunciato il fatidico sì in Vaticano, per la precisione nella sala del coro della chiesa di San Pietro, dando vita a una cerimonia da sogno con un gruppo ristretto di amici e parenti. Per l'occasione non hanno rinunciato allo stile e hanno sfoggiato dei look tradizionali elegantissimi e glamour.

Le nozze a San Pietro di Briga e Arianna Montefiori

In quanti ricordano Briga ai tempi di Amici di Maria De Filippi? Di tempo ne è passato da allora e il rapper, oltre ad apparire un tantino trasformato, ha anche compiuto il grande passo al fianco della fidanzata Arianna. Il loro matrimonio è stato un vero e proprio sogno: la cerimonia religiosa è andata in scena a Roma nella chiesa di San Pietro, mentre i festeggiamenti sono continuati tra balli scatenati e brindisi fino a notte fonda. Tra i pochi invitati c'era anche Diana Del Bufalo, colei che ha fatto incontrare i neo-coniugi nel 2019. Ora, al motto di "Per mille anni", i due non vedono l'ora di passare il resto della loro vita fianco a fianco.

Briga e Arianna Montefiori sposi

Arianna Montefiori in bianco, Briga col tight

A rendere ancora più magico il matrimonio non potevano che essere i look bridal. Per salire sull'altare Briga ha scelto un classico smoking nero con giacca tight di I sarti italiani, lo ha abbinato a camicia bianca, panciotto doppiopetto e cravatta grigio perla. Arianna ha invece puntato su un abito bianco romantico e principesco. Si tratta di un modello firmato Atelier Emé con la gonna ampia e vaporosa e il bustier con lo scollo a cuore e le maniche trasparenti con dei ricami in pizzo. A completare il tutto, un maxi velo bianco e un paio di décolleté candidi col tacco a spillo di Arte Fashion Roma. Per i festeggiamenti serali la sposa ha cambiato look, optando per un minidress con le frange tempestate di paillettes (sempre di Atelier Emé) e per una maxi coda di cavallo alta realizzata con le extension.