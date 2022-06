I principini in versione casual: Louis, Charlotte e George in polo e shorts preparano dolci I royal babies si sono divertiti in cucina con mamma Kate Middleton: Louis, Charlotte e George hanno preparato dolci da distribuire a una festa di strada, durante il Giubileo.

A cura di Giusy Dente

I royal babies sono stati grandi protagonisti del Giubileo di platino. La folla che ha partecipato agli eventi non aveva occhi che per la regina, ovviamente: lei non ha deluso i sudditi, affacciandosi al balcone di Buckingham Palace ben due volte, per salutare. Nelle varie occasioni, però, è stato impossibile non notare i figli dei duchi di Cambridge. George, Louis e Charlotte, i tre figli di William e Kate, non si vedevano insieme da molto tempo. I genitori preferiscono dosare per il momento le apparizioni pubbliche, dando loro un'infanzia quanto più normale possibile, seppur con la consapevolezza di quello che è e che sarà il loro ruolo nella royal family. Proprio ai tre bambini è stato chiesto di cimentarsi in cucina assieme alla mamma, per preparare torte da distribuire a una festa di strada.

Louis, Charlotte e George in cucina con mamma Kate Middleton

Non capita tutti i giorni di mangiare torte preparate da tre principi e da una principessa. Eppure qualcuno, a Cardiff, potrà dire di aver avuto questo onore: aver assaggiato pietanze cucinate dalla royal family. Durante le celebrazioni per il Giubileo di platino, infatti, è stata organizzata una festa di strada a Heath (Cardiff) e il compito di cucinare è toccato a Kate Middleton e ai suoi figli: George, Charlotte e Louis. I royal babies hanno rispettivamente 8, 7 e 4 anni. I tre si sono divertiti in cucina, per poi offrire i risultati del loro lavoro ai fornelli alla comunità, riunita per celebrare in grande stile la sovrana.

Ecco quindi i fratellini in versione cuochi, vestiti in modo decisamente più casual rispetto agli eventi ufficiali, dove tutti e tre hanno sfoggiato outfit elegantissimi: George con la cravatta, Charlotte col cappottino come la mamma. Non è mancato anche un omaggio a papà William da parte del piccolo di casa, Louis, che si è vestito alla marinara per omaggiarlo: il riferimento è a una vecchia foto del principe da bambino, sullo stesso balcone. Per cucinare dolci i bimbi hanno scelto una tenuta comoda e fresca: shorts e polo per tutti e tre. Si sono divertiti tra uova, zucchero e farina realizzando cupcakes. Un momento di tenerezza e "normalità" che anche i sudditi hanno apprezzato.