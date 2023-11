I collant di tendenza per l’Autunno/Inverno 23-24: i modelli must e gli abbinamenti da copiare È iniziata la stagione dei collant, da quelli più velati ai coprenti la tendenza per l’Autunno/Inverno 2023/24 è quella di indossarli lavorati. Dalle passerelle alla vita quotidiana come abbinarli.

È tornata la stagione fredda e ormai, anche le più temerarie, sono costrette a cedere ai collant, che sono stati tra i protagonisti delle passerelle Autunno/Inverno 2023-24. Gucci li ha proposti colorati, a rete e logati, invece Burberry li ha realizzati con il suo famoso check.

E mentre Versace faceva sfilare calze della stessa tonalità sgargiante dell'abito, Miu Miu li ha messi in mostra, facendoli indossare sopra cardigan e maglioncini e riportando in auge quello che fino a qualche anno fa era considerato aberrante: il collant color carne, un'operazione di rilancio che solo Miuccia Prada era in grado di fare.

Odiati o amati, sono calze che fanno parte del guardaroba di ogni donna, e che sono in grado di creare da soli l'intero look. Perché se il collant nude può stare bene solo con gli abbinamenti impeccabili di Miu Miu, ci sono immense alternative per sfuggire al freddo e dare quel tocco di carattere in più all'outfit.

I collant di pizzo

Per questa stagione la tendenza è quella di indossare i collant lavorati. Possono essere di pizzo o decorati, neri o colorati, l'importante è che non passino inosservati. Dalla fantasia damascata a forme più geometriche e astratte le alternative sono tante, ma bisogna abbinare attentamente una calza di questo tipo perché è lei la protagonista del look e il vestito non deve essere troppo appariscente.

Una calza decorata, tagliata a figure geometriche se scelta di un colore non sgargiante può essere facilmente indossata con un abito nero ma, come ha fatto Marco Rambaldi, si può creare un outfit monocromatico, rendendo la calza un tutt'uno con l'abito. Anche Gucci porta in scena un collant lavorato, colorato e logato con i glitter che vanno a creare la doppia G del marchio. Un paio di calze che non passano inosservate e che vanno portate con un look sobrio.

Calze lavorate, anche se nere

Se si preferisce un capo più eccentrico o si vuole giocare sulle lunghezze, scegliendo una mini gonna, l'alternativa migliore è optare per un collant nero semitrasparente. Ma questo non significa che debba per forza essere indossato un modello liscio, le proposte sono varie, che spaziano da scritte ton su ton a quelle glitterate.

La calza nera non deve per forza essere noiosa. Sicuramente, però, se si opta per una vestito argentato, come quello di Ferragamo, sarà meglio rimanere più sobri.