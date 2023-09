Heron Preston da H&M: il designer sarà creative advisor del brand low cost Il colosso svedese lancia la nuova piattaforma,H2, che si occuperà dello sviluppo di capsule collection e progetti sostenibili, che Heron Preston coordinerà.

A cura di Arianna Colzi

Heron Preston

Il colosso svedese H&M ha annunciato il lancio della piattaforma H2 , uno spazio creativo al cui interno verranno sviluppate capsule e consulenze per i designer H&M, in collaborazione con il designer Heron Preston. Preston ha lavorato per Nike e Kanye West prima di fondare il suo brand nel 2016, dove ha continuato a esplorare ulteriori collaborazioni, tra cui quelle con Carhartt, Off-White di Virgil Abloh e Nike.

Heron Preston negli scatti per H&M

Un futuro sostenibile per il colosso del fast fashion?

Preston si occuperà anche del lancio di progetti sostenibili: la piattaforma H2, dunque, servirà anche per lo sviluppo di collezioni che sposino in pieno il concetto di moda circolare. Non sono ancora stati resi noti i dettagli delle future collaborazioni e collezioni, ma sicuramente la visione della moda di Preston genera tante aspettative per quello che sarà il suo impatto sul brand. Lo stesso designer ha dichiarato: