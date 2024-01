Hello Kitty compie 50 anni: 5 cose che ancora non sai sulla gattina più famosa al mondo Hello Kitty compie cinquant’anni. La gattina creata dall’azienda Sanrio festeggia mezzo secolo: scopriamo cinque curiosità su questo simbolo cult. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Hello Kitty

Hello Kitty compie 50 anni. La gattina più celebre al mondo, infatti, è nata nel 1974 dalla penna della designer giapponese Yuku Shimizu. Il pupazzo bianco, il cui nome completo è Kitty White, ha le sembianze di un gatto peluche bianco: come unico accessorio ha un fiocco rosso sull'orecchio sinistro ed è senza bocca, tranne che nelle puntate del cartone animato. Nato come mascotte dell'azienda di intrattenimento Sanrio, il mito di Hello Kitty ha attraversato i Paesi ed è stato alimentato da cartoni animati, t-shirt, accessori e gadget. Scopriamo alcune curiosità sulla sua storia.

Cosa c'entra Hello Kitty con Alice nel Paese delle meraviglie

Il nome Hello Kitty è ispirato al romanzo Alice attraverso lo specchio, romanzo del 1871 dell'autore britannico Lewis Carroll. Il libro in questione era il seguito di Alice nel Paese delle meraviglie: in questo sequel letterario Alice ha tre gatti, Bucaneve, Dina e Kitty, che l'accompagnano in questa seconda avventura. Secondo l'idea di Yuku Shimizu, la gattina Kitty vive a Londra, ama le torte di mele, ha circa 8 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione.

Hello Kitty compie 50 anni

Il primo cartone animato è americano

Nonostante tutti pensino che Hello Kitty abbia debuttato in Giappone, che è il Paese d'origine della sua creatrice, i primi passi la gattina li muove negli Stati Uniti. Il primo cartone animato di cui è protagonista è stato trasmesso negli USA nel 1987, Paese dove era già apparsa undici anni prima. Il cartone si chiamava Hello Kitty's Furry Tale Theatre e fu prodotto da Sanrio in collaborazione con un'azienda statunitense. Solo nel 1989 Hello Kitty diventa un personaggio per film e serie anche in Giappone ed escono quelle che in Italia verranno chiamate Le Favole di Hello Kitty. Nei decenni successivi, film e serie monopolizzeranno l'immaginario collettivo.

Hello Kitty

Mariah Carey ha reso Hello Kitty un oggetto di culto

L'immaginario di Hello Kitty è legato a pupazzi, gadget, agende, diari e molto altro. I nati negli anni Novanta non possono non associare Hello Kitty ad Avril Lavigne, cantante pop punk che ha spopolato tra i primi anni Duemila e gli anni Dieci. L'estetica dark di Lavigne si univa a quel rosa confetto che la rendeva l'idolo di centinaia di migliaia di ragazzine. Sulle sue chitarre elettriche campeggiava Hello Kitty e proprio alla gattina la cantante canadese ha addirittura dedicato un brano dal titolo, indovinate un po', Hello Kitty. Insomma, la gattina smetteva di essere simbolo di un immaginario lezioso per seguire quelle bambine che si apprestavano a diventare adolescenti.

La copertina del singolo Hello Kitty di Avril Lavigne

Ma non è merito di Avril Lavigne se Hello Kitty ha rubato il cuore delle celebrities. Il successo della gattina è dovuto anche alla passione che molte star avevano e hanno per lei: da Dua Lipa a Paris Hilton, passando per Lady Gaga e Britney Spears. La prima a trasformare Hello Kitty da accessorio a oggetto cult è stata Mariah Carey. La cantante, nei primi anni anni Duemila, sale sul palco per uno dei suoi primi concerti indossando un outfit firmato Roberto Cavalli, composto da un crop top e jeans con ricami floreali. Per completare il look Mariah porta con sé un pupazzo di Hello Kitty con tanto di vestaglia rosa.

Mariah Carey nel 2002 con un pupazzo Hello Kitty

Ma l'apice dell'amore della popstar per la gattina più famosa al mondo non finisce qui. Nel 2007, rivela che i fan, una volta scoperta la sua passione per Hello Kitty, le hanno mandato così tanti gadget, peluche e accessori che Mariah ha riempito un intero bagno della sua casa di allora.

Il bagno pieno di Hello Kitty di Mariah Carey | Foto Complex Design

Hello Kitty invade TikTok: il trend cutecore

Se tutti i nati negli anni Sessanta e Settanta hanno amato Hello Kitty in quanto oggetto di culto, i più giovani la amano in quanto simbolo del ritorno dell'estetica anni Novanta e inizio Duemila. Il cosiddetto cutecore, ossia quella tendenza che riprende l'ampia palette sui toni del rosa e quegli abiti e accessori leziosi, iperfemminili si lega indissolubilmente allo stile di Hello Kitty. Nell'autunno 2023 il cutecore e quell'estetica tipica dei Manga giapponesi hanno riempito i social media, il sentimento predominante di questo trend è l'innocenza, la tenerezza e l'affetto. Queste sensazioni sono suscitate da personaggi di cartoni o dagli idol, ossia tutti quei cantanti coreani la cui immagine è molto naïf.

Una mostra per festeggiare i 50 anni di Hello Kitty

Come per ogni fenomeno socioculturale che si rispetti, la gattina più famosa al mondo sarà celebrata con una mostra. A Londra, infatti, ha inaugurato il 25 gennaio un'esposizione dedicata a Hello Kitty a Somerset House, uno dei musei più famosi della capitale britannica, affacciato sul Tamigi. La mostra si chiama Cute e celebra della cuteness e del cutecore, di cui Hello Kitty è simbolo indiscusso. L'esposizione sarà aperta fino al 14 aprile e ripercorre anche l'immaginario Kawaii e quello legato a tutto l'intrattenimento Sanrio, l'azienda che l'ha prodotta.

Hello Kitty