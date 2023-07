Harry e Meghan al compleanno di Carlo III: il possibile ritorno a Londra con i figli L’assenza di Meghan Markle da Londra dura ormai da quasi un anno: l’occasione di portare Archie e Lilibet a Buckingham Palace potrebbe essere più vicina del previsto.

A cura di Beatrice Manca

Anche dall'altro lato dell'Oceano il principe Harry e Meghan Markle riescono a essere i membri della royal family di cui si discute di più. Di recente la coppia è stata al centro del gossip per una presunta crisi coniugale e le voci di un imminente divorzio. Durante la festa del 4 luglio, però, la coppia è tornata in pubblico: hanno assistito alla parata a Montecito, dove vivono, portando con sé la piccola Lilibet ormai cresciuta. Ora la domanda è: quando torneranno a Londra? L'occasione, secondo i tabloid inglesi, potrebbe essere dietro l'angolo.

La lunga assenza di Meghan Markle da Londra

Il principe Harry è tornato a Londra lo scorso maggio per l'incoronazione del padre, re Carlo III. Elegantissimo in un abito grigio, ma decisamente isolato rispetto al resto della famiglia, tanto da ripartire alla volta della California prima della fine dei festeggiamenti ufficiali. In quell'occasione non erano presenti né i suoi figli né la moglie Meghan Markle. Una decisione che non ha stupito gli esperti: nei mesi precedenti la coppia era stata molto dura con la famiglia reale, raccontando i mesi passati a corte attraverso un memoir esplosivo, una docu-serie su Netflix e un podcast. L'ultima volta che Meghan è stata a Londra è stata in occasione dei funerali della regina Elisabetta II, quasi un anno fa.

Harry è invitato alla festa di compleanno di re Carlo III?

Ora però i Sussex hanno una nuova occasione di riappacificarsi con la famiglia d'origine: il 14 novembre re Carlo compirà 75 anni e celebrerà il suo primo compleanno sul trono. Secondo Hello! per l'occasione il monarca potrebbe organizzare una festa in famiglia, porgendo il ramoscello d'ulivo al figlio minore e alla sua famiglia. Del resto è tradizione che i compleanni reali siano accompagnati da una nuova foto e un nuovo ritratto che, in questo caso, potrebbe includere tutta la famiglia, Archie e Lilibet inclusi.