Happy Days compie 50 anni, dove si trova la casa dei Cunningham e le location della storica serie tv La serie che racconta la vita idealizzata negli Stati Uniti degli anni Cinquanta festeggia una quarto di secolo. Tra momenti iconici e aneddoti divertenti, le location più famose del telefilm. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'immagine di Happy Days

Happy Days compie 50 anni. È di quelle serie cult che ha accomunato diverse generazioni, dagli anni Settanta a al Duemila è stata protagonista di pomeriggi estivi, mattinate passate a casa ammalati, guardato da adulti e bambini. La sigla è diventata un tormentone, come lo era l'esuberanza e la stravaganza di Fonzie, Arthur Fonzarelli, tra i protagonisti e i personaggi più amati, inseparabile dalla sua motocicletta e dal suo giubbotto in pelle, indossato anche in spiaggia. Il telefilm (come si chiamavano all'epoca) segue le vicende della famiglia Cunningham, idealizzando lo stile di vita condotto oltre oceani tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Una scena di Happy Days

Tante sono le curiosità su questa perla della televisione a cominciare dal fatto che in realtà Henry Winkler, l'interprete di Fonzie, non sapesse guidare la moto e che quando la mise in moto investì il direttore della fotografia. Sempre lo stesso personaggio è il protagonista di un altro aneddoto: nel terzo episodio della quinta stagione l'italo-americano sciupafemmine scommette di riuscire a saltare uno squalo tigre durante lo scii nautico. Quella scena darà origine a un espressione che indica il momento in cui una serie televisiva o una saga cinematografica inizia il suo declino dopo aver raggiunto il picco, "saltare lo squalo", appunto (in inglese: jumping the shark). Ambientato a Milwaukee una città degli Stati Uniti, lo sceneggiato televisivo ha mostrato molti luoghi rimasti impressi nell'immaginario collettivo, alcuni dei quali realmente esistenti.

Il drive in dove sono state girate alcune scene di Happy Days

Dove è stato girato Happy Days

La famiglia Cunningham vive a Milwaukee, una cittadina del Wisconsin affacciata sul lago Michigan. La famosa villetta bianca della famiglia, che nella serie è situata al 565 North Clinton Drive in realtà di trova al 565 di North Cahuenga Boulevard di Los Angeles. È una tipica casa in stile americano e al momento è una normale abitazione dove vive una famiglia che con Happy Days non ha niente a che fare, tuttavia prima che gli esterni diventassero celebri per la serie, la casa è stata il set di una vicenda in pieno stile hollywoodiano che ha tra i suoi protagonisti proprio uno dei più grandi attore degli anni Cinquanta. La villetta apparteneva alla fidanzata di Gary Cooper, un'attrice ispanica di nome Lupe Velez che, quando venne lasciata dall'emergente divo lo minacciò con una pistola. Nessun evento tragico ha caratterizzato il parcheggio del fast food Arnold's, dove sono state girate molte scene, la location si trova in California nel Milky Way Drive-In di Glendale. Gli interni del locale, invece, sono ispirati al Pig ‘n' Whistle perché aveva proprio le sembianze di un diner.